Melbits World: Knuffiges Puzzle-Spiel für die ganze Familie

Ihr spielt gerne mit der gesamten Familie auch mal auf dem iPad ein Spiel? Dann hätten wir eine passende Empfehlung für euch auf Lager: Melbits World (App Store-Link) punktet mit einer knuffigen Optik und einem Spielprinzip, das ohne große Erklärungen schnell verstanden ist.

Wir haben bereits einen Blick auf die 5,49 Euro teure Neuerscheinung geworfen, die in dieser Woche zu Apples neuen Lieblingsspielen im App Store zählt. Der Download der Universal-App ist rund 400 MB groß und entführt euch in einer wundervolle Welt, wie die Entwickler schreiben:

Melbits sind fröhliche Wesen, die in allem leben, was verbunden ist: Handys, Tablets, PCs, Konsolen. Die Legende besagt, dass es die Mission der Melbits ist, die gute Stimmung im Internet aufrechtzuerhalten, damit es weiterarbeiten kann. Melbits neutralisieren die bösen Viren, die alles Digitale zum Erliegen bringen.

In Melbits World muss man den Überblick behalten

Und genau hier kommen wir zu eurer Aufgabe in Melbits World. In dem Spiel muss man die kleinen Wesen, die schon fast wie Lemminge automatisch durch die Welt laufen, sicher zum Ziel bringen. Um das möglichst effizient und schnell zu schaffen, kann man ausgewählte Objekte im Level steuern, um beispielsweise die Laufrichtung der Melbits zu ändern oder sie auf eine andere Ebene zu befördern.

In den ersten paar Leveln ist das noch recht einfach. Spätestens aber, wenn mehrere der kleinen Helfer gleichzeitig auf dem Bildschirm unterwegs sind, fällt es gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten. Und am Ende dürften es die 72 Leveln von Melbits World wirklich in sich haben.

Kritik gibt es an der Spielidee keine. Nur die paar Wörter, die in der App zu übersetzen sind, sollten noch einmal richtig lokalisiert werden. Einen Play-Button zum Start des Spiels mit „Wiedergabe“ zu beschriften, sollte eigentlich nicht passieren. Das schmälert den Spielspaß am Ende aber auf keinen Fall – und wenn ihr Puzzle- und Geschicklichkeitsspiele mit einer niedlichen Optik mögt, spricht nichts gegen den Kauf von Melbits World.