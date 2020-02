Spike Mail: Mac-Anwendung macht alle E-Mails dunkel

Der Dark Mode mag in vielen Apps schon wunderbar funktionieren, insbesondere bei zwei essentiellen Anwendungen kommt es aber immer wieder zu Problemen – wenn man das denn so nennen darf. Da wären zum Beispiel Browser, die die Web-Inhalte natürlich nicht einfach so in dunklen Farben anzeigen können. Das gleiche gilt für Mails.

Zwar zeigt Apple Mail im Normalfall alle eintreffenden Nachrichten mit weißer Schrift auf dunklem Hintergrund an, allerdings funktioniert das nicht mit den meisten Newslettern, die auf ein HTML-Format setzen. Hier wird die vom Versender gewünschte Optik nicht überschrieben und es bleibt bei einem weißen Hintergrund mit schwarzer Schrift.

Die kostenlos nutzbare Mail-Anwendung Spike kümmert sich mit dem jüngsten Update genau um dieses Problem. Die Anwendung analysiert den HTML-Code einer E-Mail und kümmert sich automatisch darum, dass auch fest eingestellte helle Hintergründe während der Nutzung im Dark Mode dunkel angezeigt werden.

Eines der Haupt-Features von Spike Mail ist die Reduzierung von E-Mails auf das Wesentliche. Statt jede Nachricht komplett mit Header und Signatur anzuzeigen, gibt es auf Wunsch eine Art Chat-Optik, in der nur der eigentliche Inhalt der E-Mail angezeigt wird. Falls das etwas für euch ist, probiert Spike Mail doch einfach mal aus – es kann kostenlos getestet werden. Alle Downloads, unter anderem auch für iOS, findet ihr auf der Entwickler-Webseite.