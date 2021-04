Microsoft kauft Nuance für 19,7 Milliarden US-Dollar

Microsoft hat offiziell bestätigt, dass man Nuance Communications für 19,7 Milliarden US-Dollar einverleibt hat. Und Nuance ist keine unbekannte Firma in der Apple-Welt. 2013 haben die Experten das Backend für Siri entwickelt, 2014 wollte Apple Mitarbeiter abwerben, um Siri intern weiterzuentwickeln. Abgesehen von Siri, hat Apple auch Speech-to-Text Funktionen von Nuance im Einsatz.

Ob Apple weiterhin auf Nuance angewiesen ist, ist unklar. In der Pressemitteilung von Microsoft wird Apple mit keinem Wort erwähnt:

In einem Tweet hat Microsoft CEO Satya Nadella angekündigt, dass man die eingekaufte Technologie vor allem im Gesundheitswesen einsetzen möchte.

AI is technology’s most important priority, and healthcare is its most urgent application. Together with @NuanceInc, we will put advanced AI solutions into the hands of professionals to drive better decision-making and create more meaningful connections. https://t.co/ipdP6qZTx9

— Satya Nadella (@satyanadella) April 12, 2021