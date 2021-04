Siri verrät es: Das nächste Apple Event findet am 20. April statt

Das nächste Apple Online-Event findet am 20. April statt. Zwar hat Apple noch keine Ankündigung auf seiner Webseite veröffentlicht, eine besonders fleißige Mitarbeiterin des Unternehmens verrät allerdings schon die entsprechenden Details. Fragt man eine englischsprachige Siri nach dem nächsten Apple Event, so lautet ihre Antwort: „Das Special Event findet am Dienstag, den 20. April, im Apple Park in Cupertino, Kalifornien statt.“

Weitere Details soll man auf der Apple-Webseite erhalten, dort ist bislang aber noch nichts zu finden. Es ist davon auszugehen, dass sich daran im Laufe des Tages noch etwas ändern wird und die entsprechenden Seiten aktualisiert werden.

Welche Produkte werden erwartet? Auf dem Programm stehen neue iPad Pro-Modelle, die mit Mini-LED Displays ausgestattet sein sollen. Hier soll neue Hardware und 5G zum Einsatz kommen. Ebenso warten wir immer noch auf die AirTags. Die nächste Generation der AirPods, vermutlich AirPods 3 genannt, stehen ebenfalls auf dem Plan, allerdings gibt es hier gemixte Vorhersagen. Die letzten Gerüchte besagen, dass die AirPods 3 erst im Herbst kommen. Über ein aktualisiertes Apple TV würden sich sicherlich ebenfalls viele Nutzern freuen.

Gewissheit gibt es erst am kommenden Dienstag. Wir werden das Event natürlich für euch mit einem Live-Ticker und ausführlicher Berichterstattung begleiten.