Neuer FRITZ!Repeater 6000 vereint Triband Wi-Fi 6 mit intelligenter Mesh-Technologie

Manchmal gibt es echt Zufälle. Erst heute Morgen habe ich über die reduzierten WiFi 6 Modelle von Netgear Orbi berichtet und kurz danach mit einem Pressesprecher eines anderen Unternehmens über das Thema gesprochen, denn dort gibt es wohl noch in dieser Woche eine entsprechende Ankündigung. Eine andere bekannte Marke ist nun etwas schneller gewesen und hat wiederum ein neues Modell passend zum Thema WiFi 6 vorgestellt: AVM mit dem FRITZ!Repeater 6000.

Der neue Triband-Repeater fungiert als Satellit für eine bestehende FRITZ!Box und kann das heimische WLAN einfach und schnell erweitern. Dafür verfügt der neue Repeater über drei Funkeinheiten: Bis zu 2400 MBit/s + 2400 MBit/s bei 5 GHz (4×4) sowie bis zu 1200 MBit/s bei 2,4 GHz (4×4). Laut Hersteller-Angaben kann im WLAN eine Datenrate von bis zu 6 GBit/s erreicht werden.

Mit dem neuen FRITZ!Repeater 6000 bringt AVM ein neues Top-Modell auf den Markt, das Wi-Fi 6 mit intelligenter Mesh-Technologie vereint. Mit drei Funkeinheiten und 12 Antennen ist der neue Triband-Repeater ein Meisterwerk in der Wi-Fi-6-Klasse und hebt das heimische WLAN aufs nächste Level. (…) Über die beiden LAN-Ports mit je 2,5 GBit/s und 1 GBit/s lassen sich netzwerkfähige Geräte der neuesten Generation auch per Kabel schnell einbinden. (…) Der FRITZ!Repeater 6000 ist im Handumdrehen eingerichtet und per Knopfdruck ins FRITZ!-Heimnetz eingebunden. Der Triband-Repeater übernimmt automatisch alle Einstellungen der FRITZ!Box wie beispielsweise den WLAN-Namen (SSID), das Kennwort, die Zeitschaltung und das Gastnetz.