Mini Motorways: iOS-Spiel aktualisiert, Mac-Version über Stream jetzt neu

Die Macher von Mini Metro haben mit Mini Motorways (App Store-Link) ein weiteres Spiel bei Apple Arcade am Start. Auch hier gilt es Stationen und Häuser so zu verbinden, dass auf den Straßen kein Chaos entsteht. Als Verkehrsplaner gilt es die Personen schnellstmöglich von A nach B zu bringen. Je komplexer das Spiel wird, desto chaotischer wird es. Man muss einen guten Überblick haben und die Stadt in Bewegung halten.

Mini Motorways für iPhone, iPad und Apple TV ist nur über Apple Arcade verfügbar und bietet zwei brandneue Karten sowie weitere Verbesserungen:

Zwei brandneue Karten zum Erkunden! Du kannst jetzt deine eigene schillernde Metropole in Dubai bauen oder die bergigen Bezirke von Mexiko-Stadt erkunden – neben neun anderen fabelhaften Karten!

Ein brandneues Upgrade: Kreisverkehre! Du kannst jetzt Kreisverkehre in deine Städte einbauen, um den Verkehrsfluss zu verbessern und Pendler einfacher an ihr Ziel zu bringen.

Die Aufnahme von GIFs für Karten wird jetzt mit unserem kürzlich hinzugefügten GIF-Erfassungstool möglich! Erfasse und exportiere deine GIFs und teile sie ganz einfach mit anderen, um deine einzigartigen Städte zu zeigen!

Es gibt weitere tägliche und wöchentliche Herausforderungen! Du kannst deinen inneren Stadtplaner auf ganz neue Art und Weise herausfordern, indem du bekannte und brandneue Städte in Szene setzt.

Verbesserte Optik für unsere farbenblinden Spieler! Der Farbenblind-Modus wurde komplett überarbeitet, um die Farbsätze auf den Karten für Spieler mit allen Arten von Farbenblindheit deutlich zu machen.

Es wurden mehrere visuelle Korrekturen am Spiel vorgenommen, darunter auch Aktualisierungen der Spielbalance auf allen Karten.

Es wurden neue Erfolge hinzugefügt! Experimentiere mit Strategie und baue komplexe Städte, um mehrere neue Errungenschaften zu erreichen.

Das Tutorial wurde überarbeitet, um den Einstieg für neue Spieler zu erleichtern!

Fordere deinen inneren Stadtplaner heraus, indem du eine bestimmte Punktzahl erreichst, um neue Karten freizuschalten.

Mini Motorways neu für den Mac

Ab sofort ist Mini Motorways auch für den Mac und Windows verfügbar. Die entsprechende Version wird über Steam zum Kauf angeboten. Noch bis zu 27. Juli zahlt man nur 7,37 Euro statt 8,19 Euro.