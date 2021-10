Multitasking im Video: Apple erklärt Slide Over auf dem iPad

Vor ein paar Wochen hat uns der Apple Support schon aufgezeigt, wie Split View auf dem iPad funktioniert. Doch wer Split View kennt und nutzt, sollte auch Slide Over kennen. Beide Funktionen bieten zusammen ein gutes Multitasking auf dem iPad. Falls ihr euch noch einmal in Ernennung rufen wollt, wie Slide Over funktioniert, klickt euch in folgendes Video.

Bei Slide Over wird eine oder mehrere Apps in kleinen schwebenden Fenstern dargestellt, die sich links oder rechts auf dem Bildschirm befinden. Ihr könnt mehrere Apps in Slide Over öffnen und zwischen diesen wechseln, über das Multitasking-Menü könnt ihr eine App auf wieder in groß öffnen.

In dem Support-Dokument #HT207582 erklärt Apple noch einmal in Textform, was es bei Slide Over alles zu beachten gilt.