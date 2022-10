Nachfolger des 9-Euro-Tickets: Verkehrsminister einigen sich auf 49-Euro-Ticket

Als Ende August das dreimonatige, stark vergünstigste 9-Euro-Ticket zur bundesweiten Nutzung im Nahverkehr auslief, wurden schnell Rufe nach einem dauerhaften Nachfolger laut. Die Bundesregierung stellte ein Nachfolger-Ticket in Aussicht, über die Details, insbesondere den Preis und die Finanzierung, gab es bisher allerdings keine Übereinkünfte.

Nun haben sich die Verkehrsminister von Bund und Ländern nach dem Erfolg des 9-Euro-Tickets grundsätzlich geeinigt und einen Vorschlag für ein bundesweites Nachfolge-Modell auf den Tisch gelegt. „Die Verkehrsministerkonferenz hält in Übereinstimmung mit dem Bund einen Einführungspreis von 49 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Abonnement für ein mögliches Angebot“, heißt es in einem Beschlusspapier zu zweitägigen Verhandlungen der Verkehrsministerkonferenz (via Tagesschau). Man unterstütze eine schnellstmögliche Einführung des geplanten digitalen Tickets.

Das 49-Euro-Ticket soll als papierloses ÖPNV-Ticket realisiert werden, das sich deutschlandweit nutzen und über ein monatlich kündbares Abo verfügen wird. Die Einführung des Tickets zum 1. Januar 2023 „soll unser Ziel sein“, erklärte Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Vor der Einführung müssen allerdings noch Einigungen zur Finanzierung getroffen werden. Bei dieser „sind wir nicht nah genug beieinander, um es ohne die Finanzminister und die Ministerpräsidenten zu machen“, so Wissing. Während der Verkehrsministerkonferenz habe man aber wichtige technische Fragen klären können.

Viele Fragen zur technischen Umsetzung offen

Viele Fragen gibt es auch zur Umsetzung des 49-Euro-Tickets. Wie aus den Aussagen der Verkehrsministerkonferenz zu entnehmen ist, soll die Einführung als Online-Ticket auf monatlich kündbarer-Abo-Basis erfolgen. Die Frage stellt sich, über welche Apps und Anbieter man ein solches Ticket buchen können wird: DB Navigator, Apps der Verkehrsverbünde? Wird es vielleicht sogar eine ganz eigene 49-Euro-Ticket-App geben? Wird man das Ticket auch problemlos in Apples Wallet übernehmen können?

Möchte man wirklich alle Menschen erreichen, bliebe es unabdingbar, auch eine Möglichkeit zum Ticketkauf am Schalter oder an Fahrkartenautomaten anzubieten. Und warum ein Abo, wenn sich das Monatsticket eh monatlich kündigen lassen soll? Auf diese Weise geht viel Flexibilität verloren. Der Vorgänger, das 9-Euro-Ticket, konnte bequem auch als Papierticket an jedem Fahrkartenautomaten erworben werden, und das ohne Abonnement oder onlinebasierte Dienste. Man darf also gespannt sein, wann und in welcher Ausführung das 49-Euro-Ticket auf den Markt geworfen wird.

Wir wissen, dass dieses Thema viel Raum für Diskussionen bietet. Daher bitten wir euch: Bleibt themenbezogen, höflich und fair in den Kommentaren. Vielen Dank!