Nass-Trocken-Sauger „Tineco Floor One S5“ kostet nur noch 399 Euro

Anzeige. Tineco ist ein bekannter Hersteller für Staubsauger und auch wir haben schon zahlreiche Geräte ausprobiert. Die Qualität ist gut, das Preis-Leistungsverhältnis ebenfalls. Heute möchten wir auf die neusten Deals zu den Nass-Trocken-Saugern Tineco Floor One S5 und One S3 hinweisen.

Der Tineco Floor One S5 (Amazon-Link) ist bei uns im Büro immer noch im Einsatz. In meinem Testbericht habe ich dem Wischer gute Ergebnisse bescheinigt. Die Kapazität des Wasserbehälters beträgt 0,8 Liter, der Schmutzwasserbehälter fasst 0,7 Liter. Im einfachen Modus ist das Gerät nur 78 dB laut, wer besonders hartnäckige Flecken entfernen möchte, schaltet eine Stufe hoch, muss dann aber auch kurzzeitig etwas mehr Krach in Kauf nehmen. Außerdem gibt es eine einseitige Kantenreinigung. Über das Display könnt ihr den Modus ablesen oder die Verschmutzung sehen. Eine App-Anbindung ist verfügbar, die Laufzeit liegt bei rund 35 Minuten.

Hier im Büro sind wir mit Straßenschuhen unterwegs, zudem parke ich mein Rad im Vorraum. Hier fällt also deutlich mehr Dreck als in der Wohnung Zuhause an. Es ist schon erstaunlich, wie dreckig das Wasser nach der Reinigung ist. Ich finde die Nutzung solch eines Geräts komfortabler als die Nutzung von Mopp und Eimer. Zudem reinigen sich die Rollen in der Station selbst.

Aktiviert auf der Produktseite den 110 Euro Coupon und zahlt nur 399 Euro statt 509 Euro.

Tineco Smart kabelloser Nass-Trocken-Sauger Floor One S5 Aufladbarer... SMART STAUBSAUGER &WISCHMOP TWO-IN-ONE – reinigt nassen oder trockenen Schmutz und beseitigt hartknäckigen und klebrigen Schmutz ganz leicht. Mit...

FORTSCHRITTLICHSTE REINIGUNGSLEISTUNG– Die einzigartige Bürstenrolle von FLOOR ONE S5 wurde so entworfen, dass sie eng an die Baseboards gleitet...

Tineco Floor One S3 kostet nur noch 319 Euro

Noch günstiger ist der Floor One S3 (Amazon-Link). Die Laufzeit liegt bei rund 35 Minuten, wobei im einem Rutsch gesaugt und gewischt wird. Nach der Reinigung könnt ihr die Selbstreinigung starten und die Rollen werden gereinigt. Da die Bürste hier leider nicht durchgängig ist, gibt es keine Kantenreinigung.

Der Sauger erkennt die Verschmutzung automatisch und kann die Leistung entsprechend anpassen. Über den Farbring am Display wird das mit Rot und Blau visualisiert, hier könnt ihr zudem die restliche Akkulaufzeit und die eingestellten Modi ablesen. Bei diesem Modell gibt es eine App-Anbindung, einsehen könnt ihr Daten in Echtzeit oder auch Berichte, zudem weist die App darauf hin, wenn der Wassertank voll ist. Die Nutzung der App ist optional, über Sprachansagen vom Sauger selbst wird man auch auf die relevanten Dinge aufmerksam gemacht.

Gut: Für eine noch gründlichere Reinigung ist eine Flasche Tineco Bodenreinigungsrmittel mit dabei. Mit dem 80 Euro Coupon auf der Produktseite zahlt ihr nur noch 319 Euro statt wie zuvor 459 Euro.