Netflix Games: 40 Titel noch dieses Jahr, Monument Valley ab nächstes Jahr

Wer gerne auf iPhone und iPad spielt, findet bei Apple Arcade ein wirklich tolles Spiele-Abo. Doch auch Netflix Games mausert sich langsam, bisher stehen rund 55 Titel zum Spielen bereit. Weitere 40 Spiele sollen noch dieses Jahr verfügbar gemacht werden, weitere 70 sind in der Entwicklungsphase. Hinzu kommen 16 Spiele, die derzeit vom hauseigenen Spielestudio entwickelt werden.

Im Januar wird „Valiant Hearts: Coming Home“, das erste von drei exklusiven Spielen von Ubisoft, bei Netflix Games starten. Als Nächstes erscheint am 18. April „Mighty Quest: Rogue Palace“ von Ubisoft. Das Rogue-lite-Spiel ist in dem verrückten Universum angesiedelt, das einige vielleicht noch aus The Mighty Quest for Epic Loot kennen. Mit einem verbesserten Spielschema, einer ausgereiften Geschichte und einem überarbeiteten, actionreichen Gameplay ist der Einstieg leicht und der Wiederspielwert enorm.

Monument Valley bei Netflix Games

Nächstes Jahr wird Netflix Games um das bekannte iOS-Spiel Monument Valley erweitert. Monument Valley 1 und Monument Valley 2 werden Anfang nächsten Jahres verfügbar gemacht. Diese preisgekrönten, emotionsgeladenen Geschichten sind gleichermaßen bildgewaltig wie unkonventionell.

Des Weiteren kündigt Netflix an, dass sie zusammen mit Super Evil Megacorp (Vainglory, Catalyst Black) an einem exklusiven Spiel arbeiten, das auf einem anstehenden Netflix Original basieren wird. Weitere Details werden hier aber noch nicht genannt.

Highwater ab sofort spielbar

Einher geht auch ein Neuzugang. Das Spiel Highwater (App Store-Link) kann ab sofort angegangen werden. Der Download ist 2,1 GB groß und für iPhone und iPad verfügbar.