Netmo: Netatmo-Client für den Mac auf 2,29 Euro reduziert

Ihr habt einen Mac und eine Wetterstation von Netatmo im Einsatz? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf Netmo (App Store-Link) werfen. Die App von Andreas Grossauer ist die beste Anwendung, die uns rund um Netatmo für den Mac bekannt ist. Und aktuell könnt ihr wieder vergünstigt zuschlagen, denn statt den normalerweise veranschlagten 3,49 Euro kostet Netmo derzeit nur noch 2,29 Euro.

Im Prinzip ist die Anwendung schnell erklärt: Sie nistet sich in der Menüleiste eures Macs ein und zeigt dort die Daten der aktuell gewählten Wetterstation. Mit einem Mausklick kann ein Drop-Down geöffnet werden, über das man sämtliche Daten und Diagramme von bis zur fünf Wetterstationen einsehen kann. Neben den aktuellen Daten zeigt Netmo in übersichtlichen Diagrammen den Verlauf von Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, CO2, Lautstärke, Regenmenge oder die Windgeschwindigkeit über definierbare Zeiträume an.

Seit einiger Zeit können in Netmo sogar mehrere Wetterstationen verbunden werden, was praktisch für all diejenigen ist, die neben einer Netatmo Wetterstation am eigenen Haus noch eine zweite Station in Betrieb haben, etwa beim Partner, im Ferienhaus oder sonst irgendwo auf der Welt. Und der Vollständigkeit halber wollen wir auch erwähnen, dass Netmo seit diesem Monat für Apples M1-Chips optimiert ist, wobei der Performance-Gewinn hier wohl eher nicht ausschlaggebend ist.