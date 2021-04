Sonos Roam wird ausgeliefert: Weitere Eindrücke des smarten Speakers

Vielleicht habt ihr in dieser Woche schon Besuch von DHL bekommen: Der Sonos Roam wird ab dieser Woche ausgeliefert. Ich habe den kleinen Speaker ja bereits seit rund einem Monat im Einsatz und bin im Prinzip auf ganzer Linie zufrieden. Meine ersten Eindrücke habe ich euch ja bereits in einem Testbericht geschildert, den ich jetzt noch ein wenig ergänzen möchte.

Im Vergleich mit einigen anderen Lautsprechern in dieser Größe, die meisten davon deutlich günstiger, habe ich feststellen müssen: Sonos hat einen wirklich ordentlichen Job gemacht, was die Abstimmung des kleinen Speakers anbelangt. Natürlich darf man bei den kompakten Abmessungen keine Bass-Wunder erwarten, aber der Sonos Roam ist mit das Beste, was es auf dem Markt überhaupt gibt.

Sonos Roam oder HomePod mini?

Interessant ist sicherlich der Vergleich mit dem HomePod mini von Apple, auch wenn es immer schwer ist, ein mobiles Gerät mit einem wassergeschützten Design mit einem Lautsprecher zu vergleichen, der per Kabel am Stromnetz angeschlossen ist. In diesem Fall ist es aber denkbar leicht: Die beiden Lautsprecher sind fast auf Augenhöhe unterwegs, für mich hat am Ende aber der Roam die Nase knapp vorn. Bei ihm klingen Stimmen auch bei hoher Lautstärke noch ein bisschen klarer.

Funktional haben beide Modelle ihre Vor- und Nachteile. Der HomePod mini ist perfekt in die Apple-Umgebung integriert, Musik kann beispielsweise vom iPhone an den Lautsprecher übergeben werden. Außerdem unterstützt er auch Thread über HomeKit. Das kann der Roam nicht – dafür ist der Sonos-Lautsprecher perfekt in das Sonos-Universum integriert und kann beispielsweise auch über Alexa oder von Android-Geräten gesteuert werden.

Am Ende vergleicht man hier im wahrsten Sinne des Wortes einen Apfel mit einer Birne. Ich kann euch nicht sagen, welcher Lautsprecher der bessere ist – dafür sind sie einfach zu verschieden.

Ladestation zu teuer, Aufladen dauert lange

Für mich persönlich als Sonos-Nutzer ist der Roam eine wirklich tolle Sache. Nur zwei Dinge haben mich in den letzten Wochen massiv gestört. Da wäre zum Beispiel die Ladestation, die mit einem Preis von 49 Euro einfach überteuert ist. Da gibt es aus meiner Sicht auch gar nichts groß zu diskutieren. Design und Idee sind gut, sollten aber entweder zum Lieferumfang gehören oder für maximal 29 Euro angeboten werden.

Aufpassen sollte man, dass der Sonos Roam nach Möglichkeit nicht komplett entladen wird. Denn selbst wenn man ihn danach an ein schnelles USB-C-Ladegerät anschließt, braucht es sicherlich 20 bis 30 Minuten, bis man ihn wieder benutzen kann. Das ist dann doch etwas lange, wenn man gerade jetzt Musik hören möchte.

Mein Fazit hat sich trotzdem nicht verändert: Der Sonos Roam ist eine perfekte Empfehlung für alle Sonos-Nutzer, die einen kompakten und tragbaren Lautsprecher suchen, denn man Zuhause und auch unterwegs nutzen kann.