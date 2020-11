HomePod mini im Video: Schöner Formfaktor und richtig guter Klang

Der HomePod mini scheint sehr gefragt zu sein. Während aktuelle Online-Bestellungen erst wieder Anfang Januar verschickt werden, gibt es in den lokalen Apple Store noch etwas Bestand. Wir haben unsere kleinen Minis schon erhalten und wollen euch einen ersten Einblick geben.

Der HomePod mini sieht gut aus und auch hier kommt das vom großen HomePod bekannte Netzgewebe zum Einsatz, das sehr elegant wirkt. Die kleine Kugel ist nur 8,4 Zentimeter hoch und 9,7 Zentimeter breit und bietet auf der Oberseite ein vollflächiges Farb-Touchdisplay.

Das festintegrierte Kabel ist 150 Zentimeter lang und verfügt am Ende über einen USB-C-Anschluss. Und während man bei den iPhones auf Netzteile verzichten muss, legt Apple beim HomePod mini einen 20 Watt Ladestecker mit dabei. Beim schwarzen HomePod ist das Netzteil leider auch weiß.

Der Klang des kleinen Lautsprecher ist wirklich exzellent. Hier haben der Echo Dot oder Google Home Mini einfach keine Chance. Trotz des kleinen Formfaktors gibt es einen klaren, satten und raumfüllenden Sound. Beim kleinen HomePod muss man aber auf das „Räumliche Bewusstsein“ verzichten.

Der HomePod mini fungiert als Smart Home Hub für HomeKit-Geräte und hat erstmals Thread mit an Bord. Dadurch wird die Reichweite und Zuverlässigkeit verbundener HomeKit-Geräte deutlich erhöht. Für mehr Details zu Thread bitte hier klicken.

Mit Siri und über einfache Zurufe mit „Hey Siri“ könnt ihr nicht nur euer Smart Home steuern, sondern auch das Wetter abfragen, Sportergebnisse erfragen und vieles mehr. So schlau wie Alexa oder der Google Assistant ist Siri aber nicht.

Cool: Wenn man ein iPhone mit U1-Chip im Einsatz hat, kann man die Musik an den HomePod weitergeben, in dem man das iPhone einfach kurz an den Lautsprecher hält. Umgekehrt ist das auch möglich: Spielt der HomePod Musik und ihr das Haus verlassen wollt, einfach kurz das iPhone dran halten und schon spielt die Musik auf eurem iPhone weiter – funktioniert natürlich nur mit Apple Music. Mit Spotify könnt ihr zwar Musik streamen, aber nicht über „Hey Siri“ steuern. Ebenso ist der HomePod mini auch ein Lautsprecher mit AirPlay 2.

Intercom ist eine nette Spielerei. Ihr könnt einfach Audio-Nachrichten verschicken, die dann auf dem HomePod oder auf verbundenen iOS-Geräten abgespielt werden. Zum Thema Intercom bitte einmal hier klicken.

Ist der HomePod mini empfehlenswert?

Auf jeden Fall. Das Materiel ist hochwertig, die Verarbeitung top und der Klang einfach super. Die Smart Home Integration begrenzt sich auf HomeKit und sowieso ist alles für Apple-Nutzer ausgerichtet. Und genau für die ist der HomePod mini eine echte Empfehlung.

Während der große HomePod mit 320 Euro ziemlich teuer ist, punktet der HomePod mini mit einem Mini-Preis: 96,50 Euro. Jetzt blutet das Protmanee nicht mehr ganz so stark, wenn man mehrere Räume mit einem HomePod mini ausstatten will. Aber: Für einen HomePod mini kann man sich auch zwei Echo Dot kaufen. Der alte Dot wird im Angebot oftmals sogar für 20 Euro verramscht.

Habt ihr den HomePod mini schon im Einsatz? Wie sind eure Eindrücke? Wir sind gespannt auf euer Feedback und eure Fragen in den Kommentaren.