Netzfundstück: Balolo TriPod erhöht den HomePod mini über schickes Holzstativ

In meinen Haushalt ist bisher noch kein HomePod mini von Apple eingezogen, da ich mit meiner bisherigen Soundanlage nach wie vor sehr zufrieden bin. Wer jedoch die kleine Sound- und Siri-Kugel von Apple in den eigenen vier Wänden aufgestellt hat und sich ein anderes Setup für den kreisrunden Lautsprecher wünscht, sollte sich einmal auf der Website von balolo umsehen.

Durch Zufall bin ich über eine Werbeanzeige auf dieses nicht unbedingt lebensnotwendige, aber ästhetisch sehr ansprechende Zubehör für den HomePod mini gestoßen. Der balolo TriPod ist ein Holzstativ, auf den der HomePod mini gestellt werden kann, und diesen so an seinem Standort leicht erhöht. Der Hersteller Startfabrik GmbH aus Hennef beschreibt das Accessoire so:

„Der balolo TriPod ist mehr als nur eine Erhöhung für deinen HomePod Mini. Er ist ein echtes Zwei-in-Eins-Talent für jeden Schreibtisch: Er ermöglicht ein erweitertes Klangerlebnis für deinen HomePod Mini sowie einen höheren Schutz für jede darunter liegende Oberfläche. Darüber hinaus entscheidest du dich mit dem TriPod von balolo für einen weiteren, einzigartigen Blickfang in deinem Schreibtisch Setup.“

Erhältlich ist der balolo TriPod in zwei verschiedenen Farbvarianten, ein dunkelbraunes Nussbaum und hellbraune Eiche. Je nach Produktvariante werden die HomePod-Ständer aus einem massivem Stück Nussbaum- oder Eichenholz CNC-gefräst und zur Dämpfung von Vibrationen auf der Unterseite mit Korkpads unter den Füßen versehen. Der HomePod mini selbst wird auf eine kreisrunde Halterung aus pulverbeschichtetem Stahl gestellt.

Der Hersteller verspricht zum Preis von 29,90 Euro pro Exemplar im Webshop eine schnelle Lieferung innerhalb Deutschlands binnen 1 bis 3 Werktagen. Der Versand ist ab 30 Euro Bestellwert kostenlos. Solltet ihr also für euer HomePod-Setup zwei oder mehr TriPods bestellen, profitiert ihr von einer Gratislieferung. Sonst liegen die Versandkosten bei kleinen 1,90 Euro. Ich persönlich finde das kleine Holzstativ für Apples Lautsprecher sehr stilvoll – wie geht es euch?