Neuer Deal: Hörbuch-Dienst Audible 90 Tage kostenlos ausprobieren

Passend zum Start der neuen September-Angebote könnt ihr auch Audible mal wieder günstiger ausprobieren. Diesmal dürft ihr 90 Tage komplett kostenlos testen und euch so drei Hörbücher zum Nulltarif sichern. Pro Monat kann ein Hörbuch gekauft werden.

Audible: 90 Tage kostenlos (Amazon-Link)

Das tolle an Audible: Selbst wenn das Hörbuch 15 oder 20 Euro kostet, bezahlt ihr nicht mehr als die monatliche Pauschale (aktuell gar nichts) – und könnt eure Downloads auch nach Ablauf des Abonnements sogar behalten. Praktisch ist ebenfalls, dass die aktuelle Aktion nicht nur für Neukunden gilt, wie Audible im Kleingedruckten schreibt: „Das Angebot gilt für alle Neukunden und Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die in den vergangenen sechs Monaten kein Audible-Abo hatten.“

Eure Downloads verwaltet ihr natürlich über die Audible-App, die für iPhone und iPad verfügbar ist. Man muss sagen, dass die Anwendung wirklich sehr gut gepflegt wird und es regelmäßige Updates gibt. Der Lohn sind aktuell 4,7 Sterne.

Dieses Angebot gilt nur bis 14.09.2022. Nach Ablauf des Aktionszeitraums von 90 Tagen kostet das Audible Abo 9,95 €/Monat. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert und nur einmal pro Kunde in Anspruch genommen werden. Das Angebot gilt für alle Neukunden und Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die in den vergangenen sechs Monaten kein Audible-Abo hatten. Ein Audible.de-Kundenkonto ist für die Inanspruchnahme notwendig. Das Abo ist jederzeit kündbar.