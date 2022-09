Reminders Menu Bar: Praktisches Mac-Tool verwaltet Apples Erinnerungen

Wohl bei vielen von uns kommt Apples eigene Erinnerungen-App im Alltag zum Einsatz, bietet die Anwendung doch zahlreiche Möglichkeiten, um sich schnell und einfach an wichtige Dinge erinnern zu lassen, unter anderem per Siri-Sprachbefehl, Listen für den Einkauf oder das Studium zu erstellen und mehr.

Unter macOS versteckt sich die Erinnerungen-App jedoch in der App-Sammlung und muss für eine regelmäßige Verwendung am besten ins Dock integriert werden. Schneller und einfacher geht es mit der App Reminders Menu Bar, die, wie der Titel schon unschwer erkennen lässt, in der Menüleiste des Macs angesiedelt ist und von dort aus die Erinnerungen verwaltet.

Reminders Menu Bar ist als kostenloser Download bei GitGub verfügbar und wird dort vom Entwickler Rafael Damasceno bereitgestellt. Er beschreibt sein kleines Mac-Tool mit den Worten, „Einfache macOS-Menüleistenanwendung zum Anzeigen und Interagieren mit Erinnerungen. Entwickelt mit SwiftUI und unter Verwendung von Apple Erinnerungen als Quelle.“

Version 1.9.0 vor wenigen Tagen veröffentlicht

Vor wenigen Tagen hat der Entwickler Version 1.9.0 von Reminders Menu Bar zur Verfügung gestellt. Mit der Anwendung lassen sich erstellte Erinnerungen aus Apples App darstellen und verwalten, auch das Erstellen neuer Erinnerungen über Reminders Menu Bar ist möglich. Dabei übernimmt das Tool die Reihenfolge und Details der Erinnerungen-App und synchronisiert auch mit dieser. So bleibt man nach wie vor auch auf anderen Geräten, beispielsweise dem iPhone oder iPad, auf dem neuesten Stand.

Wichtig zu wissen: Reminders Menu Bar ist keine komplette Alternative zur Apple-App, da sie diese als Sync-Basis verwendet. Wer jedoch auf dem Mac oft Erinnerungen erstellt oder Listen abhakt, sollte sich das kleine, aber feine Werkzeug von Rafael Damasceno auf jeden Fall genauer ansehen. Die Anwendung ist nach der Installation lediglich 1,1 MB groß und funktioniert problemlos auch unter macOS Monterey.