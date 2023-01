Neuer Mac mini bereits über 70 Euro günstiger

Der neue Mac mini ist erst in der vergangenen Woche auf den Markt gekommen. Und auch wenn ein Preisnachlass von nur 8 Prozent auf den ersten Blick nicht viel erscheint, so ist das für einen brandneuen Mac schon eine echte Hausnummer. Immerhin könnt ihr so im Vergleich zum Apple-Preis beachtliche 73 Euro sparen.

Konkret geht es um das Basis-Modell mit 8‑Core CPU und 10‑Core GPU sowie 8 GB Arbeitsreicher, das mit (doppelten) 512 GB Speicherplatz ausgestattet ist. Statt 929 Euro bezahlt ihr bei Amazon derzeit nur 856 Euro (Amazon-Link).

Reichen 8 GB Arbeitsspeicher im Mac mini aus?

Viel diskutiert wurde ja über den Arbeitsspeicher von „nur“ 8 GB. Ein Upgrade auf 16 GB ist lediglich vor dem Kauf möglich und schlägt mit rund 230 Euro zu Buche. Das ist angesichts des Preises von 600 bis 900 Euro schon relativ viel.

Ich kann an dieser Stelle nur meine eigenen Eindrücke schildern: Ich komme mit den 8 GB Arbeitsspeicher, die in meinem Mac mini M1 stecken, seit jetzt zwei Jahren wunderbar zurecht. Office-Arbeiten, Medien komponieren, Fotos bearbeitet und auch mal ein Video schneiden – bislang habe ich nicht gespürt, dass der Arbeitsspeicher meinen Mac ausbremsen würde.