Neuerscheinungen auf Apple Arcade: Drei Klassiker veröffentlicht

Solltet ihr ein aktives Abonnement von Apple Arcade besitzen, der Spiele-Dienst von Apple kostet faire 4,99 Euro pro Monat, dann dürft ihr euch heute auf besonders viel neues Futter freuen. Drei Klassiker haben den Weg auf die Spiele-Plattform geschafft. Und auch wenn ihr sie schon vor Jahren gespielt habt, lohnt sich ein Blick: Alle drei Titel wurden mit neuen Features und Inhalten bestückt.

Angry Birds ist wohl das erste Spiel, das mich vor über zehn Jahren restlos begeistern konnte. Nachdem zuletzt immer mehr In-App-Käufe in den Vordergrund gerückt wurden, kehren wir jetzt zu den Wurzeln zurück.

Die berühmteste Herde der Welt ist zurück in einer neuen Version des Handyspiels, das die Welt im Sturm erobert hat. Schließe dich Red, Chuck, Bomb, Silver und dem Rest der Bande an und erlebe klassische Steinschleuder-Action, die Fans jeden Alters begeistern wird. Angry Birds Reloaded bietet das vertraute physikbasierte Gameplay des Originalspiels – jetzt neu gemastert mit visuellen Verbesserungen, neuen Charakteren und Herausforderungen, einem neuen Spielmodus und jeder Menge Zerstörung. König Schwein und seine Schergen haben die Eier wieder gestohlen und die Vögel werden vor nichts zurückschrecken, um sie zurückzubekommen! Das Leben auf der Insel wird nie mehr dasselbe sein, da die Angry Birds nun sowohl gegen Schweine als auch gegen Adler aus den Angry Birds-Filmen antreten müssen, um ihre Eier und ihr Zuhause zu retten.

„Okay, ein Versuch noch.“ Diesen Satz habe ich bei den beiden bisherigen Spielen, das sind Alto’s Adventure und Alto’s Odyssey, wohl besonders oft gesagt. Stunden habe ich mit diesen Spielen gebracht und die Neuauflage auf Apple Arcade werde ich mir ganz bestimmt auch ansehen.

Begleite Alto und seine Freunde auf einer endlosen Sandboarding-Reise, um die verlorene Stadt zu finden und die darin verborgenen Geheimnisse zu lüften. Fliege über windgepeitschte Dünen, durchquere aufregende Canyons, erforsche uralte Tempel und tauche in riesige Höhlen ein, an einem fantastischen Ort weit weg von zu Hause. Auf dieser Reise werden sich die Spieler über Lianen schlängeln, auf Heißluftballons hüpfen, auf turmhohen Felswänden reiten, im Wingsuit gleiten und vor schelmischen Lemuren fliehen – all das, während sie die vielen Geheimnisse der Wüste aufdecken. Erkunde ein neues und einzigartiges Biom mit speziellen versteckten Herausforderungen, eingebettet in das klassische Alto’s Odyssey-Erlebnis, das langjährige Fans kennen und lieben – nur auf Apple Arcade.