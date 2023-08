Neues Nomad Rugged Case macht die Apple Watch „ultra“

Meine Apple Watch Series 8 hat schon ein paar Kratzer am Displayrand und Gehäuse. Das ist für mich okay, immerhin habe ich die Uhr jeden Tag am Handgelenk und man wird zwangsläufig mal an einer Wand entlang schrappen oder gegen einen Gegenstand stoßen. Die Uhr ist robust und hält das aus, unschöne Kratzer und Dellen können aber entstehen. Wer das verhindern will, kann zum neuen Nomad Rugged Case für die 45mm/44mm Apple Watch Series 4 bis 8 greifen.

Das Case ist aus 315L-Edelstahl gefertigt und mit einer 1000 HV DLC-Beschichtung (Diamond-Like-Carbon) so konzipiert, dass die Uhr samt Hülle anspruchsvolle Abenteuer standhält. Innen ist das Case mit TPU ausgekleidet und perfekt auf die Apple Watch abgestimmt. Der Touchscreen bleibt weiterhin frei, Zugriff auf die Digitale Krone und Seitentaste sind gegeben, wobei diese vom Case abgedeckt werden.

Optisch erinnert die Apple Watch mit Rugged Case an die teure Apple Watch Ultra, hier hat man bewusst die Seitentaste orange gefärbt. Das Rugged Band an sich ist aus elastischem und weichem FKM-Fluorelastomer hergestellt, die Schließe aus Edelstahl gefertigt.

Das neue Nomad Rugged Case ist für einen Handgelenksumfang zwischen 150 und 210 Millimeter gemacht und kostet 120 US-Dollar. Wenn das neue Band hierzulande im Einzelhandel erhältlich ist, werdet ihr es über uns erfahren.