Amazon reduziert Fernseher mit integrierter Fire TV Funktion

Erst gestern haben wir euch ja darüber informiert, dass Amazon zahlreiche seine hauseigenen Zubehör-Produkte reduziert hat. Falls es für euch nicht nur ein einfacher Fire TV Stick, sondern gleich ein kompletter Fernseher sein soll, dann hat Amazon ebenfalls die passenden Deals auf Lager. Sowohl die Einsteiger-Modelle der Fire TV Serie 2 und Serie 4 sowie die Top-Modelle der Omni-Serie sind reduziert erhältlich.

Alle Modelle sind mit einer Fire TV Oberfläche und dem kompletten App-Angebot ausgestattet. Natürlich könnt ihr aber auch ein klassisches TV-Signal empfangen oder auch externe HDMI-Geräte wie etwa eine PlayStation anschließen. Welche Fernseher ihr günstiger bekommt und was sie können, lest ihr in den folgenden Absätzen.

Was aus Apple-Sicht ganz spannend ist: Es ist bei allen Fire TV Fernsehern eine Anbindung an HomeKit und AirPlay-Support mit dabei. Somit könnt ihr ganz einfach Inhalte von eurem iPhone, iPad oder Mac auf den TV-Bildschirm spiegeln.

Die Fire TV Serie 2 und Serie 4

Die Fire TV 2-Serie ist in 32 und 40 Zoll erhältlich und bietet eine besonders preisattraktive Möglichkeit, Lieblings-Apps und Alexa in jedem Raum zu nutzen. Die Fire TV 2-Serie mit 32 Zoll bietet 720-HD-Auflösung, während das 40-Zoll-Modell über Full 1080-HD-Auflösung verfügt. Beide Modelle unterstützen HDR10, HLG und Dolby Digital Audio.

Die Fire TV 4-Serie kombiniert 4K UHD-Auflösung mit HDR10 und HLG für kinoreife Bildqualität bei 4K-Serien und -Filmen. Mit der Alexa-Sprachfernbedienung für Fire TV lassen sich Inhalte ganz einfach finden, starten und steuern, aber auch Wetterbericht, Sportergebnisse und vieles mehr abrufen. Die Produktreihe umfasst Modelle mit 43-, 50- und 55-Zoll-Display und bietet ein vollständig integriertes Fire TV-Erlebnis, das kontinuierlich um neue Features, Smart-Home-Funktionen und mehr erweitert wird.

In Sachen Performance würde ich zur Serie 4 greifen, denn diese hat den gleichen schnellen Prozessor wie die High-End-Omni-Serie.

Dieses Extras bietet der Fire TV Omni

Die Fire TV-Omni-QLED-Serie ist in vier Größen – 43, 50, 55 und 65 Zoll – erhältlich und verfügt über ein 4K-QLED-Display mit Full Array Local Dimming von bis zu 80 Bereichen (abhängig von der Modellgröße) sowie Unterstützung für HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive. Die Bildqualität ist damit noch einmal ein ganzes Stück besser als bei der Fire TV Serie 4.

Es sind alle Fire TV Funktionen integriert, außerdem gibt es einen Ambient TV Modus, der den Fernseher auf Wunsch zu einem riesigen Echo Show macht.

Mein Tipp ist hier ganz klar das 55-Zoll-Modell, das gemessen an der Bilddiagonale wohl das beste Preis-Leistungs-Verhältnis liefert.

