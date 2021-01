Quizduell: Abgesang auf ein populäres Wissensquiz

Waren das noch Zeiten, als ich ganze Abende mit der iOS-App Quizduell auf dem Sofa verbracht habe und in wiederkehrenden Partien Freunde und auch fremde Spieler herausgefordert habe. Das Wissensquiz, das 2012 veröffentlicht wurde, gehörte wohl zu den beliebtesten seiner Art im deutschen App Store und wurde über 100 Millionen Mal heruntergeladen. Wer sich von Werbung befreien und zugleich mehrere Partien auf einmal spielen wollte, zahlte einen Obolus von einigen Euro per In-App-Kauf und konnte dann das Spiel komplett genießen.

Warum schreibe ich dies nun also in der Vergangenheitsform? Das alte Quizduell existiert mittlerweile nicht mehr. Die Entwickler von MAG Interactive haben bereits im Frühling des letzten Jahres einen Nachfolger veröffentlicht, der sich wenig einfallsreich „Neues Quizduell“ (App Store-Link) nennt. Als Spielerin des „alten“ Quizduells war es zumindest in den ersten Monaten noch möglich, die neue App unangetastet zu lassen und einfach weiter Partien in der Klassiker-Anwendung zu spielen.

Als ich dann jedoch vor einigen Wochen einmal wieder einen Freund herausfordern wollte, wurde ich mit einem großen Banner in der App begrüßt, das mir den Umzug zum Neuen Quizduell nahe legte. Die Nutzung der alten App war nicht mehr möglich. Man versprach, Freunde, Avatare und Statistiken problemlos mit in das Neue Quizduell nehmen zu können. Nun, einen Versuch war es wert, dachte ich mir und installierte also die neu aufgelegte Anwendung.

Von den Entwicklern heißt es schließlich, dass das Neue Quizduell „das bewährte Quizkonzept mit Neuerungen, die unter anderem einen neuen Spielmodus und mehr Möglichkeiten zur Gestaltung des eigenen Avatars enthalten“, kombiniere. Und ja, immerhin wurden tatsächlich meine Spielerdaten direkt in das Neue Quizduell übernommen. Das waren dann aber auch die einzigen guten Nachrichten.

Premium-Status wird nicht in neue App übernommen

Ich habe seinerzeit für die werbefreie Premium-Version des Quizduells einige Euro bezahlt, zuletzt waren es sogar um die 7 oder 8 Euro, die man dafür einmalig ausgeben musste. In der neuen Version (App Store-Link) werde ich nun wieder mit Werbung zugeschüttet – der Premium-Status ist verloren. Zudem setzt man bei MAG Interactive nun zusätzlich auf ein unbeliebtes Abonnement, und soll darüber hinaus per In-App-Kauf auch sogenannte Tickets zum Spielen von Partien im neuen Arena-Modus erwerben. Der von den Machern als „VIP-Mitgliedschaft“ bezeichnete Premium-Status kostet im Abo satte 4,99 Euro pro Monat. Rechnet man das auf ein ganzes Jahr auf, kommt man auf knapp 60 Euro – für ein kleines mobiles Quiz-Game auf dem Handy oder Tablet.

Verzichtet hat das Team von MAG Interactive natürlich auch nicht auf die Einblendung von Werbung, die Gratis-Gamer auch noch obendrauf spendiert bekommen. Und die entwickelt sich bereits nach kurzer Zeit als absolutes Kill-Feature für diese neue App: Nach jeder Klassiker-Quizrunde wird man mit einem 30-sekündigen Werbevideo belästigt, das sich auch nicht vorab wegklicken lässt. Effektiv verbringt man ohne VIP-Abo daher mehr Zeit damit, Werbung anzusehen, als das Quiz zu spielen.

Pay-to-Win, unverschämte Werbung und teure Abonnements

Die Entwickler haben offenbar den Hals nicht voll genug bekommen und hoffen, ihre neue App in eine weitere Gelddruckmaschine zu verwandeln. In einer Pressemitteilung von Mitte Dezember des letzten Jahres zeigt man sich begeistert. „Mit über fünf Millionen Downloads erreicht Neues Quizduell bereits Ende 2020 einen Meilenstein“, heißt es. Wenn jahrelange Spieler mittlerweile gezwungen werden, auf die neue App umzusteigen, ist es wohl auch nicht verwunderlich, dass man bis Ende des letzten Jahres fünf Millionen Downloads erreicht hat.

Den Quizduell-Fans im deutschen App Store ergeht es wohl ähnlich wie mir: Das neue Freemium-Konzept mit Abonnement, Werbung und weiteren Zukäufen sorgt nicht für große Begeisterung. Im Durchschnitt bekommt das Neue Quizduell nur 2 von 5 Sternen, bemängelt wird neben der massiven Werbung und der fehlenden Übernahme des Premium-Status für Bestandskunden auch das offensichtliche Pay-to-Win-Prinzip des neuen Arena-Modus. „[…] So oft kann man gar nicht Werbung schauen, um so viele kostenlose Tickets für die Arena zu generieren, so dass man in der Rangliste ganz nach oben kommt und somit wieder ausreichend Tickets verdient“, heißt es unter anderem vom User Mac-Champ. Für Werbefreiheit wäre auch ich bereit gewesen, erneut einen kleinen einmaligen Obolus zu bezahlen – schließlich stecken auch in einem solchen Spiel Entwicklungsarbeit und laufende Kosten. Mit Werbung, Abo und Pay-to-Win hat das Quizduell-Team mich jedoch als Spieler verloren, ich habe die App gelöscht.