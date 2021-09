Notch im iPhone 13: 20 Prozent schmaler, dafür etwas höher

An die Notch, also der kleine Ausschnitt am oberen Displayrand für Face ID, Sensoren und Kamera, habe ich mich tatsächlich gewöhnt und nehme diese gar nicht mehr wirklich wahr. Die diesjährigen iPhone-Modelle bekommen allerdings eine kleinere Notch im Vergleich zum iPhone 12.

Die Notch wird 20 Prozent kleiner und ist deutlich schmaler als vorher. Im direkten Vergleich sieht man aber auch, dass die Notch minimal höher geworden ist. Das ist sicherlich zu verkraften, da wir hier über ein paar Millimeter reden, dafür steht sowohl oben rechts als auch oben links mehr Platz für das Display zu Verfügung. Hier können wohl mehr Symbole angezeigt werden.

Nächstes Jahr könnte Apple die Notch dann komplett entfernen und auf eine Loch-Kamera und Sensoren unter dem Display setzen. Hier handelt es sich bisher aber nur um Gerüchte.

(Foto: MacRumors)