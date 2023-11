One Plus und Three Plus: Klipsch zeigt zwei neue Bluetooth-Heimlautsprecher

Klipsch hat zwei neue Bluetooth-Heimlautsprecher mit vielen Anschlussmöglichkeiten vorgestellt. Mit Bluetooth 5.3 erfolgt die Übertragung der Musik kabellos, über den USB-C Anschluss kann man auch ein Smartphone, Computer oder einen Netzwerkstreamer anschließen. Der kompakte Klipsch One Plus bietet einen zusätzlichen analogen Eingang als 3,5mm-Klinke. Der ausgewachsene Three Plus kann über den optischen Eingang einfach mit dem Fernseher verbunden werden, ebenso lassen sich an seine Cinch-Buchsen analoge Quellen anschließen. Das beinhaltet dank des Phono-Verstärkers auch einen Plattenspieler mit MM-System.

Beide Geräte lassen sich auch direkt am Gerät bedienen. Dazu steht eine Quellenwahltaste und ein Lautstärkerad zur Verfügung. Weitere Optionen können über die Klipsch Connect App justiert werden, unter anderem steht ein Equalizer sowie eine vollwertige Fernbedienung bereit. Die neue Funktion namens „Klipsch Broadcast Mode“ ermöglicht eine drahtlose Kopplung von bis zu 10 Einzelsystemen für ein Klangerlebnis in mehreren Räumen.

Klipsch One Plus

Der kompakte One Plus bietet eine vollwertige Stereo-Schallwandung und einen kraftvollen Bass. Ermöglicht wird das durch zwei Mittelhochtonlautsprecher von je 6 Zentimetern Membrandurchmesser und eine getrennte Ansteuerung aller drei Chassis im vollaktiven 2.1-Modus. Mit dabei ist auch ein 12 Zentimeter große Basslautsprecher. Zwei weitere Passivmembranen sorgen für Tieftonunterstützung. Sie arbeiten an den Seiten in entgegengesetzte Richtung, um Gehäusevibrationen durch tiefen Bass zu eliminieren. Insgesamt 60 Watt Leistung stehen in dem nur 32 Zentimeter breiten und 3,6kg schweren System zur Verfügung.

Klipsch One Three Plus

Der All-in-One Lautsprecher bietet ebenfalls eine vollaktive 2.1 Ansteuerung und Stereo-Wiedergabe mittels zweier Mittelhochtöner. Der Tieftonbereich wird hier aber von einem aktiven 13,5 Zentimeter Chassis sowie zwei identisch großen Passivmembranen wiedergegeben. Mit 120 Watt Leistung, 45Hz unterer Grenzfrequenz und 106 Dezibel Maximalpegel erreicht der Klipsch Three Plus eine akustische Performance, die man eher von einer Stereoanlage erwarten würde. Mit seinen vier Quelloptionen plus zuschaltbarem Phono-Eingang bietet der Three Plus die Vielfalt einer kleinen Stereoanlage.

Preise und Verfügbarkeit

Die Klipsch One Plus und Three Plus sind ab November 2023 über alle bekannten Fachhandelskanäle von Klipsch verfügbar. Der Klipsch One Plus wird für 299 Euro, der Klipsch Three Plus für 399 Euro verfügbar gemacht.