Opal Tadpole: Mini-Laptop-Kamera für mobiles Arbeiten

Die Firma Opal ist 2021 mit ihrer Desktop-Kamera C1 an den Start gegangen, um damals „die erste Profi-Webcam“ auf den Markt zu bringen. Das Produkt sorgte anfangs für Begeisterung, schnitt dann aber doch negativ in den Kritiken ab. Nun hat Opal mit der Opal Tadpole seine zweite Webcam gelauncht – und dürfte bessere Reviews erwarten.

Die Opal Tadpole ist eine Webcam, die speziell für den Gebrauch am Laptop entwickelt wurde. Mit einem Kunststoff-Clip kann sie schnell und einfach an eurem Gerät montiert und dank Plug-and-Play mittels USB-C-Kabel in Betrieb genommen werden. Anders als die C1 ist die Tadpole nun auch mit Windows kompatibel, kann allerdings nur auf Laptops und nicht mit Desktop-Computern genutzt werden.

Die Tadpole selbst hat die Form eines 3,18 x 3,18 Zentimeter kleinen Quadrats und wiegt laut Herstellerangabe ungefähr so viel wie eine AA-Batterie. Ihr könnt zwischen einer Ausführung in schwarz und einer in weiß wählen.

Entwickelt wurde die Tadpole speziell für das mobile Arbeiten. Der Hersteller hat erkannt, dass es mittlerweile viele Nutzerinnen und Nutzer gibt, die nicht mehr nur zuhause arbeiten, sondern zusätzlich unterwegs sind und auch dann ihre Meetings mit einer besseren Kamera als der im Laptop verbauten aufwerten wollen. Darum ist die Tadpole auch ausschließlich Laptop-kompatibel. Für 25 US-Dollar Aufpreis wird ein kleines Case mitgeliefert, mit dem die Kamera unbeschadet transportiert werden kann.

Die in der Tadpole verbaute Kamera verfügt über einen 48-Megapixel Sony IMX582 Sensor, mit einem f/1.8-Objektiv und der Möglichkeit, Videos in bis zu 4K aufzunehmen. Das integrierte Mikrofon, „VisiMic“ genannt, soll Hintergrundgeräusche herausfiltern können, um den Ton klarer zu machen. Über eine Tipp-Geste am Kabel lässt sich das Mikrofon darüber hinaus stummschalten.

Anders als der Vorgänger C1 kann die Tadpole ohne die Installation eines Treibers genutzt werden. Wer den Opal Composer aber dennoch laden möchte, um einige Einstellungen zu personalisieren, hat dazu weiterhin die Möglichkeit.

Für 175 US-Dollar erhältlich

Was eventuell abschrecken könnte, ist der Preis, der für die kleine Kamera zu zahlen wäre: 175 US-Dollar soll die Opal Tadpole kosten. Für das Transport-Case kommen, wie oben beschrieben, kommen noch einmal 25 US-Dollar dazu. Wer jedoch viel Wert auf eine bessere Optik in Video-Calls legt, der kann sich die Tadpole ab sofort auf der Seite des Herstellers bestellen.