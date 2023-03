Optimiert: Mit Google Chrome auf dem M2 MacBook Pro 18 Stunden lang YouTube schauen

Google hat im hauseigenen Chromium Blog darauf aufmerksam gemacht, dass durch Optimierungen am Chrome-Browser deutlich mehr möglich ist. Durch Verbesserungen im Hintergrund können MacBook-User jetzt länger im Web über Chrome surfen und YouTube-Videos ansehen. Bei Tests mit einem MacBook Pro 13 (M2, 2022) wurden 17 Stunden Web-Browsing und 18 Stunden Videowiedergabe auf YouTube erreicht.

Was hat sich geändert? Google hat die Speicherkomprimierung von kürzlich erstellten Iframes feinabgestimmt und so den Energieverbrauch gesenkt, ohne die langfristige Speichernutzung zu beeinträchtigen. JavaScript-Timer, die zur Ausführung einer Aufgabe oder Funktion zu einem bestimmten Zeitpunkt erstellt werden, wurden so optimiert, dass sie die CPU eines Geräts seltener aufwecken und veraltete Timer ganz entfernen. Zudem wurde Chrome so modifiziert, dass unnötige Stil-, Layout-, Mal-, Raster- und GPU-Schritte auf Websites ignoriert werden. Die meisten dieser Optimierungen sollten für den Nutzer und Nutzerin unbemerkt bleiben.

Wenn man jetzt noch in den Chrome-Energiesparmodus wechselt, der erst kürzlich bereitgestellt wurde, lassen sich unnötige Hintergrundaufgaben reduzieren und weitere 30 Minuten Laufzeit raus holen. Als Beispiel hat Google hier das M2 MacBook Pro verwendet, allerdings sollen die Änderungen auch auf älteren Macs für bessere Laufzeiten sorgen.

Google plant, den Energiesparmodus in Zukunft weiter zu optimieren. Chrome für Macs kann von der Google-Website heruntergeladen werden, die Version 110 wurde letzte Woche veröffentlicht.