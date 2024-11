Ortlieb BackRoller Plus: Meine liebste Fahrradtasche hat ein Upgrade bekommen

Auch wenn die Hauptsaison der Fahrradfahrenden sich langsam dem Ende zuneigt – zumindest für die Art der Schönwetterradler und -radlerinnen – gibt es immer noch genügend Personen, die auch in der kalten Jahreszeit ihr Zweirad verwenden, um zur Arbeit zu fahren, Radtouren zu machen, damit einzukaufen und generell Erledigungen mit dem Drahtesel zu erledigen.

In solchen Fällen, gerade bei zunehmend schlechtem Wetter wie jetzt im Herbst, kann es daher durchaus praktisch sein, eine Radtasche mit sich zu führen, die komplett wasserdicht ist, mit Robustheit punkten kann und sich zudem leicht reinigen lässt. Ich nutze für diese Fälle schon seit einigen Jahren mein Paar der Ortlieb BackRoller Plus, über die ich hier im Blog auch bereits informiert habe.

Eine der wenigen Kleinigkeiten, die mich im Verlauf der Nutzung immer einmal wieder an den Radtaschen gestört haben, war eine fehlende Außentasche, in der man schnell den Fahrradschlüssel oder die Geldbörse unterbringen konnte, ohne gleich umständlich das große Rolltop-Hauptfach öffnen zu müssen. Wie es scheint, hat Ortlieb meine Wünsche erhört: Ab sofort bietet der deutsche Outdoor-Hersteller Ortlieb auch eine Einzeltaschen-Variante des BackRoller Plus inklusive einer separaten Fronttasche mit Rolltop-Verschluss.

Ich hatte die Gelegenheit, das neue Modell in der klassischen Farbe Schwarz bereits mit meinem Trekkingrad einige Wochen lang ausprobieren zu können und kann euch daher über erste Erfahrungen berichten. Damit man zwischen der neuen Einzeltasche mit Frontfach sowie dem bereits länger erhältlichen und von mir schon rezensierten Taschenpaar mit dem gleichen Modellnamen „BackRoller Plus“ unterscheiden kann, hat das Taschenpaar nun den Zusatz „BackRoller Plus CR“ bekommen. Die Einzeltasche, die ich hier vorstelle, heißt nun lediglich „BackRoller Plus“.

Bekanntes QL2.1-System und kleine Designverbesserungen

Grundsätzlich setzt man beim neuen BackRoller Plus weiterhin auf das altbekannte QL2.1-System zur Befestigung der Radtasche am Gepäckträger, bei dem über Quick Lock zwei Haken samt Verriegelung auf die Gepäckträgerstange gesetzt sowie eine weitere verstellbare Halte“nase“ die Tasche eng am Gepäckträger hält. Zudem kommt auch wie beim gleichnamigen Taschenpaar das bewährte und widerstandsfähige sowie PVC-freie Cordura-Gewebe in Stoff-Optik zum Einsatz, das nicht nur nach IP64 vollständig wasserdicht, sondern auch staub- und schmutzresistent ist.

Die BackRoller Plus-Tasche verfügt über ein Gesamtvolumen von 23 Litern, das über das Haupt- und das Frontfach erreicht wird. Mit Maßen von 42 x 32 x 17 cm und einem Eigengewicht von 910 Gramm bietet die Radtasche die Möglichkeit, bis zu 9 Kilogramm an Gewicht zuladen zu können. Hier gilt es natürlich auch die Belastbarkeit des eigenen Gepäckträgers zu kennen, gerade wenn man zwei Taschen mitführt: In den meisten Fällen ist die maximale Zuladung auf dem Gepäckträgerrohr eingestanzt oder -gedruckt.

Für die Neuerscheinung hat Ortlieb jedoch nicht nur eine kleine Fronttasche spendiert, sondern auch an anderer Stelle eine kleine, aber feine Verbesserung vorgenommen. Der Gurt des Rolltop-Hauptfaches wurde sonst über einen Schnappverschluss, der selbst mit einem Gurt befestigt war, geschlossen. Nun hat man die Öse des Verschlusses starr hinter der Hauptfachöffnung angebracht, so dass sich die Tasche noch leichter und schneller schließen lässt. Zudem verfügt der neue Verschluss über eine Vertiefung, in die der gummierte Tragegurt der Tasche eingedrückt werden kann: So hängt dieser nicht locker zwischen Gepäckträger und Tasche herum.

Im Inneren des Hauptfachs gibt es wie gewohnt einen kleinen Organizer mit Reißverschluss aus Mesh-Gewebe, der abseits vom Frontfach eine geordnete Aufbewahrung von Utensilien ermöglicht. Sollte man einmal nicht auf dem Fahrrad unterwegs sein, kann man den BackRoller Plus zudem bequem mit dem Schultertragegurt transportieren. Letzterer wird bei der Neuerscheinung nun auch besser an der Tasche befestigt, indem die Schulterpolsterung über eine Öse an einem vorstehenden Knopf eingehakt wird.

Praktisches Zubehör erweitert die Nutzungsmöglichkeiten

Um die BackRoller-Taschen noch besser nutzbar zu machen, hat Ortlieb in letzter Zeit auch praktisches Zubehör für das Innenleben der Tasche auf den Markt gebracht. So gibt es passend zu den Maßen der Radtaschen modulare sogenannte Packing Cubes, mit denen vor allem Bekleidung besser gepackt werden kann, oder auch einen Commuter Insert, der die BackRoller um kleinere Innentaschen, eine zusätzliche Polsterung für mehr Stabilität sowie ein größeres Laptopfach erweitert. Wer möchte, dass die BackRoller-Tasche fest und stabil am Boden steht, kann den just veröffentlichten Stabilizing Insert erwerben, der eine feste Polsterung für den Boden der Tasche bietet. Mir wurde ein solches Exemplar mitgeschickt, und ich bin begeistert über die zusätzliche Standfestigkeit und Stabilisierung der BackRoller Plus-Tasche.

Im Alltag schlägt sich die neue Ortlieb BackRoller Plus-Tasche hervorragend: Ob beim Einkauf, bei Radtouren oder bei kleinen Wochenendtrips mit dem Rad bietet die Tasche viel Stauraum und eine absolute Wasserdichtigkeit. Ich bin mit dem BackRoller Plus während der Testphase einmal in einen großen Regenguss gekommen und kann bestätigen, dass sämtlicher Inhalt den Schauer knochentrocken überstanden hat. Mit einer weichen Bürste und einem optionalen feuchten Tuch lässt sich zudem Schmutz nach dem Trocknen schnell und einfach entfernen. Probleme hatte ich lediglich zu Beginn mit dem Hakenverschluss der Fronttasche: Die Laschen, in die der Gurt eingehakt wird, sind aus dickem und starrem Kunststoff gefertigt. Hier hieß es für mich zunächst üben, üben, üben, bis ich das Öffnen und Schließen des Frontfaches problemlos und schnell absolvieren konnte.

Abschließend kann ich jedoch festhalten, dass Ortlieb nicht nur mit der neuen Fronttasche, sondern auch den kleinen Designverbesserungen eine sehr gute Gepäckträgertasche für Beruf, Freizeit und Reisen gelungen ist. Für weitere Individualisierungen gibt es die oben erwähnten Accessoires, die die Nutzung noch angenehmer gestalten – vor allem der neue Stabilizing Insert ist definitiv eine Investition wert, wenn man bereits die BackRoller-Taschen nutzt. Die hohe Qualität hat natürlich auch ihren Preis: Der neue BackRoller Plus ist im Webshop von Ortlieb zum Preis von 110 Euro in den vier Farbvarianten Schwarz, Moosgrün, Dark Chili und Denim mit kostenlosem Versand per GLS innerhalb Deutschlands erhältlich.