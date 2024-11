Die Highlights der Woche: Unsere Kreditkarten waren wieder im Einsatz

Es war mal wieder ein teurer Herbst für uns. Vom Upgrade auf das iPhone 16 Pro bin ich mittlerweile etwas enttäuscht, die neue Apple Watch Series 10 mit dem größeren Display gefällt mir gut. Richtig groß ist die Vorfreude auf den neuen Mac mini, der am Freitag bei uns im Büro eintreffen wird.

Bisher steht auf meinem Schreibtisch der erste Mac mini mit M1-Prozessor, der bereits vier Jahre auf dem Buckel hat. Für ganz normale Office-Anwendungen ist er immer noch schnell genug, was schon sehr beeindruckend ist. Beim Video-Schnitt mit mehreren Ebenen, Effekten und Titeln kommt er aber schon an seine Grenzen.

Der Mac mini mit M4 Pro wird dagegen ein Quantensprung, was die Prozessorleistung angeht. Die Multi-Core-Performance unseres alten Modells liegt bei rund 8.600 Geekbench-Punkten, der (in der Anschaffung deutlich teurere Mac mini mit M4 Pro) soll es auf 23.000 Punkte schaffen. Die Leistung verdreifacht sich also mal eben.

Ein paar Tage nach dem Start des Mac mini steht tatsächlich ein längeres und umfangreiches Video bevor, hier werde ich den neuen Office-Rechner also direkt auf Herz und Nieren testen können.

Und der M4 Pro ist ja noch nicht einmal der schnellste Chip, den Apple in dieser Woche vorgestellt hat. Das neue MacBook Pro ist auch mit dem M4 Max erhältlich, der es im Geekbench auf 26.000 Punkte geschafft hat und damit der bisher schnellste Prozessor von Apple überhaupt ist.

Neues aus dem Hueblog

Die Hue Secure Kameras werden endlich smarter. Bis Ende des Monats sollen die Kameras von Philips Hue eine Anbindung an Google Home und Amazon Alexa erhalten. Auch eine Matter-Anbindung für Apple Home ist in Planung, allerdings bietet der Matter-Standard bisher immer noch keine Unterstützung für Kameras.

