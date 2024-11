Oktober 2024: Die besten neuen Spiele aus dem App Store

In Butterfly Surprise müsst ihr Raupen, die wie Tetris-Bausteine von oben nach unten fallen, so positionieren, dass gleichfarbige Raupen aufeinander treffen und dadurch zur nächst größeren Raupe werden. Ist jeweils die letzte Entwicklungsstufe erreicht, verwandelt sich die Raupe in einen Schmetterling und das Level ist geschafft. Die Spielmechanik ist sehr simpel und folgt einem bekannten, aber wohl auch bewährten Prinzip. So liefert Butterfly Surprises also kein gänzlich neues Unterhaltungserleben und ist auch kein komplexes Spiel, dennoch bietet es einen Unterhaltungswert und auch Entspannung beim Spielen.

In jeder Woche gibt es bei Apples Spieledienst Apple Arcade nicht nur Updates für bestehende Titel, sondern auch regelmäßige Neuerscheinungen. Nun dürfen sich vor allem Basketball-Fans freuen: NBA 2K25 Arcade Edition hält exklusiv Einzug. Mit der Rückkehr beliebter Modi und dem Debüt neuer Features bietet die NBA 2K25 Arcade Edition noch mehr Möglichkeiten, sich mit dem Freundeskreis zu verbinden und die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Zu den diesjährigen Updates gehört ein erweiterter MyCAREER-Modus mit einer völlig neuen Nachbarschaft, die Indoor-MyCOURT und Outdoor-Streetballplätze, Geschäfte und Umgebung in einem nahtlosen Bereich vereint.

Ist es eines eurer größten Hobbys, bei euch Zuhause für Ordnung zu sorgen? Dann solltet ihr euch A Little to the Left unbedingt genauer ansehen. In dem neuen Puzzle-Spiel für iPhone und iPad müssen über 100 Rätsel gelöst werden, in dem man für Ordnung sorgt. Und in diesem Spiel kann es wirklich sehr chaotisch zugehen. Bei einigen Puzzles gibt es nicht nur eine richtige Lösung, stattdessen können mehrere Wege zum Ziel führen. Die Regeln sind immer ganz einfach, alle Objekte könnt ihr mit dem Finger einfach durch die Gegen schieben und nach Lust und Laune sortieren.

Mit der Bridge Constructor-Serie gibt es schon seit längerem eine spannende Puzzle-Reihe, in der ihr als Ingenieure bzw. Ingenieurinnen tätigt seid und in einer Simulation möglichst tragfähige Brücken konstruieren müsst. In Konkurrenz dazu steht eine weitere Spiele-Serie in diesem Stil: Poly Bridge. Mit dem kürzlich erfolgten Start des dritten Teils, Poly Bridge 3, bekommen Fans von Brückenbau-Simulationen neues Spielefutter präsentiert. Natürlich wurden auch für den dritten Teil der Poly Bridge-Serie einige Änderungen vorgenommen. So gibt es jetzt eine neue Open-World-Kampagne mit einem Dutzend neuer Welten und insgesamt über 150 neue Level.

In Downit! müsst ihr eure Spielfigur immer tiefer in einen unterirdischen Kerker führen, indem wir auf jeder Ebene den dort versteckten Schlüssel einsammelt und zum dazugehörigen Schloss bringt. Dabei gilt es, Feinden und Fallen geschickt auszuweichen. Der Startscreen von Downit! ist bereits der direkte Einstieg in das kurzweilige Spiel. Dort seht ihr eure Spielfigur, einen Schlüssel, ein Schlüsselloch und eine Pflanze. Sammelt den Schlüssel ein, schließt das Schloss auf und runter geht es in den ersten Kerker. Dort müsst ihr euch dann zum nächste Schlüssel und anschließend zum dazugehörigen Schloss navigieren, um die nächste Ebene zu erreichen.

Gerne hätten wir in unsere kleine monatliche Übersicht auch die eine oder andere App aufgenommen, doch leider konnten wir in diesem Monaten keine relevanten Neuheiten im App Store entdecken. Habt ihr vielleicht neue Apps entdeckt, die ihr weiterempfehlen könnt? Wir sind gespannt!