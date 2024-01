Parallels Desktop 18 und 19: Ab sofort Windows-11-Arm-Versionen auf M3-Macs ausführen

Parallels Desktop für den Mac ist eine Anwendung, mit der ihr Windows auf dem Mac installieren und parallel zu macOS starten könnt. Seit gestern sind die Parallels-Desktop-Versionen 18 und 19 in der Lage, Arm-Versionen von Windows 11 auf M3-Macs auszuführen. Ab sofort könnt ihr also Windows 11 Arm-Versionen in virtuellen Maschinen auf dem M3 MacBook Pro, dem M3 Pro MacBook Pro und M3 Max MacBookPro ausführen. Diese MacBooks hat Apple im vergangenen November auf den Markt gebracht.

Auf seiner Webseite erklärt Microsoft, wie Windows 11 mit M3-Macs verwendet werden kann:

„Parallels Desktop Version 18 und 19 sind autorisierte Lösungen zum Ausführen von Arm-Versionen von Windows 11 Pro und Windows 11 Enterprise in einer virtuellen Umgebung auf seiner Plattform auf Apple M1-, M2- und M3-Computern. Die Arm-Version von Windows 11 weist Einschränkungen auf, die sich auf ihre Fähigkeit auswirken können, verschiedene Arten von Hardware, Spielen und Apps zu verwenden, einschließlich solcher, die auf DirectX 12 basieren, einer Suite von Multimediatechnologien, die häufig in Windows-Spielen und anderen Apps verwendet werden. 32-Bit-Arm-Apps, die im Store in Windows verfügbar sind, werden von Mac-Computern mit M1-, M2- und M3-Chips nicht unterstützt. Die bevorzugte Kundenerfahrung besteht darin, 64-Bit-Arm-Apps auszuführen, aber Kunden können auch Apps in x64- oder x86-Emulation auf Mac M1-, M2- und M3-Computern verwenden.“

Wollt ihr erfahren, wie ihr Parallels Desktop 19 auf dem Mac nutzen könnt, werft gerne einen Blick in dieses YouTube-Video:

Parallels Desktop 19 bekommt ihr derzeit für 99,99 Euro pro Jahr. Herunterladen könnt ihr Parallels Desktop hier. Wollt ihr die Anwendung zunächst ausprobieren, könnt ihr von der kostenlosen Testphase Gebrauch machen.