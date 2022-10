Picture Mushroom: Pilzerkennungs-App stürmt die App Store-Charts

Die Pilzsaison ist im vollem Gang: Vor allem in den kälter und nasser werdenden Monaten des Herbsts finden sich in Wäldern wieder viele der beliebten Gewächse. Gerade für Laien sind die Pflanzen allerdings nicht immer leicht zu identifizieren. Eine falsche Bestimmung kann im schlimmsten Fall tödlich enden, wenn man beispielsweise einen Knollenblätterpilz für einen Wiesenchampignon hält und diesen verzehrt.

Um zumindest einen ersten Ansatz zur Bestimmung zu bekommen, welche Art dort vor einem am Baumstumpf wächst, kann eine Pilzerkennungs-App wie Picture Mushroom (App Store-Link) helfen. Die Anwendung für iPhones und iPads befindet sich aktuell auf Platz 2 der Gratis-Charts sowie auf Platz 1 der Bildungs-Kategorie im App Store und lässt sich entsprechend kostenlos auf das Gerät herunterladen – Grund genug also, um einmal einen genaueren Blick auf die App zu werfen. Für die Installation benötigt man neben 101 MB an freiem Speicherplatz auch iOS bzw. iPadOS 13.0 oder neuer. Alle Inhalte stehen darüber hinaus auch in deutscher Sprache zur Verfügung.

Die Finanzierung von Picture Mushroom erfolgt über ein optionales Abo für die Premium-Version, das sieben Tage lang kostenlos getestet werden kann und dann mit 29,99 Euro/Jahr zu Buche schlägt. Inbegriffen sind dort unbegrenzt viele Pilzerkennungen, umfangreiche Pilz-Enzyklopädien, Hinweise zur Vermeidung von giftigen Pilzen und ein kostenloser Chat mit Pilz-Experten. Aber auch ohne Abo kann Picture Mushroom verwendet werden, dazu benötigt es auch keine Anmeldung oder die Erstellung eines Accounts. Letzteres ist möglich, aber keine Bedingung zur Nutzung.

Drei Fotos mit der Kamera für die Pilz-Bestimmung

In der App findet sich auf einer Startseite neben praktischen Info-Artikeln, um mehr über Pilze zu erfahren, auch eine standortbasierte Auslese an regionalen Pilzen, die man wahrscheinlich vor Ort im aktuellen Monat antreffen kann. Alle vorgestellten Gewächse verfügen über ein eigenes Profil mit mehreren Bildern zur Identifizierung, beispielsweise vom Fruchtkörper, den Lamellen, dem Hut, Stiel, dem Ring und mehr. Zudem wird eine jahreszeitliche Übersicht zum Vorkommen, eine Heatmap mit weltweiten Sichtungen, Beschreibungen, häufig gestellte Fragen, Lebensraum, Wuchsform, Geruch, Besonderheiten und zur Toxizität präsentiert.

Das Kernstück von Picture Mushroom ist allerdings die Erkennungs-Funktion, die über die Kamera des iPhones oder iPads abgewickelt wird. Es heißt, in drei Schritten drei Fotos vom zu identifizierenden Pilz zu machen: Von der Seite, von oben und von unten. Danach durchforstet die App das eigene Archiv und präsentiert eine mögliche Art. Bei meinen Tests mit insgesamt fünf Arten über Fotos einer Internetsuche wurden vier Pilze richtig identifiziert. Eine Art wurde falsch bestimmt, was in diesem besonderen Fall eine der größten Gefahren von derartigen Erkennungs-Apps aufzeigt: Mein giftiger Karbol-Champignon wurde als ungefährlicher Weißer Anis-Champignon gedeutet.

Wirklich 100-prozentig verlassen kann man sich auf kamerabasierte Erkennungs-Apps wie Picture Mushroom nicht. Mit einer Trefferquote von 80 Prozent bei meinen Beispielen war die Ausbeute schon sehr gut, allerdings zeigt sich hier auch gleichzeitig die Schwäche solcher Anwendungen. Gerade im sehr sensiblen Bereich der Pilzsuche sollte man neben einer App immer auch eine fachkundige Person an der Seite haben, um Unklarheiten bei der Bestimmung vermeiden und mögliche Vergiftungen ausschließen zu können. Für den nächsten Waldspaziergang, bei dem ein interessanter Pilzwuchs grob identifiziert werden soll, ist eine App wie Picture Mushroom gut geeignet, für die professionelle Pilzbestimmung allerdings nicht.