Pitaka iPhone 15 Case vorbestellen, gratis USB-C Kabel mit dazu

Am 12. September wird Apple das iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max vorstellen. Folgt Apple seinem üblichen Zeitplan, wird man die neuen Geräte am 15. September vorbestellen und ab dem 22. September in den Händen halten können. Wer zum Markstart sein neues iPhone sofort mit einer Hülle schützen möchte, kann schon jetzt ein Pitaka Case kaufen – und bekommt derzeit ein USB-C auf USB-C Kabel kostenlos dazu.

Das Pitaka MagEZ Case 4 ist mit 0,95 bis 1,15 Millimeter superschlank und mit circa 21 Gramm ein Leichtgewicht. Abermals kommen hier Aramidfasern zum Einsatz, die für eine texturierte 3D Haptik sorgen und eure Geräte schützen. Das Case integriert MagSafe-Magneten und ist demnach mit MagSafe-Zubehör kompatibel. Die erhöhte Metalllippe am Kameramodul schützt zusätzlich die Linsen.

Das neue MagEZ Case 4 für das iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max kostet 69,99 Euro und ist in den Farben Schwarz/Grau, Ouvertüre und Rhapsodie erhältlich. Das kostenlose USB-C Kabel kann man danach dem Warenkorb hinzufügen.

StarPeak MagEZ Case 4 als Sonderedition

Für das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max gibt es auch das StarPeak MagEZ Case 4. Hier handelt es sich um eine Sonderedition, die allerdings erst ab dem 27. September verschickt wird. Die Variante Milchstraße ist ein blaues Case mit grünen Akzenten, das Case „Über dem Horizont“ bietet verschiedene Blautöne. Das Sondermodell ist 10 Euro teurer und kostet 79,99 Euro. Auch hier gibt es das USB-C Kabel mit dazu.

MagEZ Case Pro 4 für noch mehr Schutz

Wer mehr Sicherheit sucht, kann zum Pitaka MagEZ Case Pro 4 greifen. Hier ist das Case mit 1,65 Millimeter immer noch dünn und mit 35 Gramm zudem leicht. Während die Tasten beim normalen Case frei zugänglich sind, gibt es hier Metalltasten. Ebenso kommt hier der Metallring am Kameramodul zum Einsatz. Das neue MagEZ Case Pro 4 ist derzeit nur in Schwarz/Grau für 79,99 Euro erhältlich. Auch hier gibt es ein USB-C Kabel kostenlos dazu.

Im Überblick