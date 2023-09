Duolingo bietet ab Oktober Musik-Kurse an

Duolingo (App Store-Link) hat sich einen Namen als Sprachlern-Plattform gemacht, allerdings beschränkt man sich nicht mehr nur auf das Erlernen neuer Sprachen. Mit Duolingo Math gibt es seit Ende letzten Jahres auch eine Mathe-Lern-App. Und mit der heutigen Ankündigung geht man den nächsten Schritt und bietet in Kürze neue Musik-Kurse an.

Ganz so überraschend kommt das nicht, denn vorab sind schon einige Details durchgesickert. „Jetzt ist es offiziell“, sagt Vanessa Jameson, Duolingos Director of Engineering. „Wir sind stolz zu verkünden, dass wir unserer Mission, hochwertige Bildung für alle anzubieten, einen Schritt näher gekommen sind. Unsere User werden nun Zugang zu Musik-, Mathematik- und Sprachkursen auf Duolingo haben – alles in einer App!“.

Der neue Musik-Kurs funktioniert nach der bewährten Lernmethode von Duolingo: Mit interaktiven Übungen wird man spielerisch unterrichtet, statt lange Vorträge anzuhören oder Texte lesen zu müssen. Denn Lernen soll vor allem eines: Spaß machen.

Etwas Geduld ist noch gefragt: Ab Oktober startet die neue Musik-Erweiterung zunächst exklusiv im Apple App Store. Der Musik-Kurs wird vorerst nur auf Englisch und Spanisch und für iOS-Geräte verfügbar sein.