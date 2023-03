Duolingo: Sprachlern-Unternehmen arbeitet an einer Musik-Anwendung

Im deutschsprachigen Bereich ist das Unternehmen Duolingo vor allem für seine Sprachlern-App (App Store-Link) bekannt. Weltweit nutzen mehr als 500 Millionen Menschen die Anwendung, um Fremdsprachen zu erlernen und sich weiterzubilden. Wie TechCrunch nun berichtet, arbeitet Duolingo nun auch an einer eigenen Musik-App.

„Das in Pittsburgh ansässige Technologieunternehmen hat derzeit ein kleines Team, das an einem Musikprodukt arbeitet, und stellt einen Lernwissenschaftler ein, der ein ‚Experte für Musikerziehung ist, der sowohl theoretisches Wissen über relevante lernwissenschaftliche Forschung als auch praktische Lehrerfahrung mitbringt‘, heißt es in einer Stellenanzeige auf der Karriereseite von Duolingo. Das Unternehmen hat auch eine Stelle ausgeschrieben, in der ein freiberuflicher Berater für Musikkomposition und Lehrpläne gesucht wurde […]. Die Stellenausschreibung legt nahe, dass die App grundlegende Konzepte der Musiktheorie unter Verwendung beliebter Lieder und Lehrer vermitteln wird.“