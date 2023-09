WhatsApp: Fotos und Videos in HD-Qualität versenden

Bei WhatsApp (App Store-Link) ist es ja wie folgt: Neue Funktionen werden schrittweise und oftmals in sogenannten AB-Tests verfügbar gemacht. Die Freischaltung neuer Features erfolgt langsam, nicht jeder kann sofort alle neuen Funktionen nutzen. Nun hat WhatsApp die globale Verfügbarkeit von Fotos und Videos in HD-Qualität angekündigt, demnach sollten die neuen Versandoptionen in Kürze auf allen Geräten verfügbar sein. Stellt sicher, dass ihr stets die neuste App-Version installiert habt.

Zuerst hat WhatsApp den Versand von HD-Fotos im August ermöglicht, wenige Tage später wurden auch Videos in HD-Qualität getestet. Fotos und Videos mit geringer Auflösung lassen sich natürlich schnell und einfach versenden, für eine bessere Qualität kann man beim Versand jetzt auch die HD-Option aktivieren. Bisher gibt es keine Möglichkeit einzustellen, dass die HD-Option dauerhaft für alle Medien verwendet werden soll.

Fotos und Videos in HD-Qualität versenden

einen Chat im WhatsApp Messenger auswählen oder neu starten über das Plus-Icon ein Foto oder Video auswählen im Bearbeiten-Bildschirm am oberen Displayrand auf das HD-Icon klicken

Fotos können dann mit einer Auflösung von bis zu 5120 x 3840 Pixel versendet werden, Standard-Fotos wurden mit 1600 Pixel versendet. Beim Versand von Videos hält WhatsApp das Format immer noch klein und steigert sich von 480p auf 720p. Das ist schon deutlich mehr, aber immer noch weit von Full-HD oder 4K entfernt. Wer Videos in voller Auflösung versenden möchte, muss andere Wege finden.

