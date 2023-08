So verschickt ihr hochauflösende Fotos mit WhatsApp

WhatsApp (App Store-Link) ist ja leider immer noch der beliebteste Messenger in Deutschland und ich ärgere mich auch ein bisschen über Apple, dass sie iMessage nicht für Android veröffentlichen. Aber das ist eine andere Sache. Aktuell sollten wir uns erst einmal darüber erfreuen, dass der WhatsApp Messenger uns endlich eine Option gibt, Bilder auch in hoher Auflösung zu versenden. Aber was genau gilt es dabei eigentlich zu beachten?

Über die generelle Verfügbarkeit der Funktion haben wir euch ja bereits in der letzten Wochen aufgeklärt. Aber warum ist das überhaupt interessant? Bisher hat WhatsApp die Bilder standardmäßig stark verkleinert und die Auflösung auf 960 x 1.280 oder 1.600 x 1.200 Pixel reduziert. Ausgehend von einer bis zu vier Mal so hohen Auflösung bei aktuellen iPhone-Modellen war das schon ein extremer Einschnitt. Nun könnt ihr immerhin selbst festlegen, dass die Bilder mit größerer Auflösung gesendet werden. Und das funktioniert im WhatsApp Messenger ganz einfach.

So werden HD-Fotos mit WhatsApp versendet

den gewünschten Chat im WhatsApp Messenger auswählen oder neu starten das Plus-Icon neben dem Textfeld drücken und dann die Fotomediathek auswählen das gewünschte Foto auswählen im Bearbeiten-Bildschirm auf das HD-Icon am oberen Bildschirmrand tippen und HD-Qualität anwählen

Statt die Fotos in einer geringen Auflösung von nur 1.600 x 1.200 Pixel zu versenden, was den Datentransfer natürlich enorm beschleunigt, wird das Bild jetzt in Original-Qualität versendet. Für reguläre Bilder mit dem iPhone 14 Pro sind das zum Beispiel 4.032 x 3.024 Pixel.

Solltet ihr selbst Fotos empfangen, seht ihr bereits im Chat selbst, ob diese über die maximale Auflösung verfügen. Ist das der Fall, wird ein kleines HD-Icon auf dem Bild angezeigt.

WhatApp begrenzt Fotos auf maximal 5.120 Pixel

Solltet ihr Panorama-Bilder oder sonstige Fotos mit einer besonders hohen Qualität versenden wollen, gibt es trotzdem eine Einschränkung: Die maximale von WhatsApp unterstützte Auflösung für Fotos sind 5.120 Pixel in der Breite. Für normale Fotos ist die neue Option aber auf jeden Fall eine gute Sache.

Leider lässt sich der HD-Versand nicht standardmäßig aktivieren. Bei jedem Foto, das ihr über WhatsApp versendet, müsst ihr die HD-Qualität manuell auswählen. Immerhin: Wenn mehrere Fotos gleichzeitig ausgewählt werden, wird die HD-Option auf alle angewendet.