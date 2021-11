Pokémon GO: Exklusiver Auftritt von Ed Sheeran in der App

Niantic und The Pokémon Company Group haben heute bekannt gegeben, dass der Grammy-prämierte Künstler und Pokémon-Fan Ed Sheeran ein besonderes Konzert für Pokémon GO-Trainer (Spieler) geben wird. Zur Feier der Veröffentlichung seines neuen Albums „=“ (Equals) können Pokémon GO Trainer einige von Sheerans neuesten Titeln sowie klassische Hits in einem vorab aufgezeichneten Performance-Video genießen, das über Pokémon GO zugänglich ist.

Das Video, das am 22. November in Pokémon GO (App Store-Link) veröffentlicht wird, zeigt Ed Sheeran bei der Aufführung einiger seiner größten Chart-Hits, darunter: „Perfect“, „Bad Habits“, „Overpass Graffiti“, „Thinking Out Loud“, „First Times“ und „Shivers“. Das Performance-Video wird nur acht Tage lang verfügbar sein, vom 22. November um 20:00 Uhr bis zum 30. November um 22:00 Uhr. Die Spieler erfahren über Nachrichten im Spiel, wie sie das Video in Pokémon GO ansehen können. Außerdem können die Spieler auch auf die Werbung der gesponserten Ballons in Pokémon GO klicken.

Als Teil des Events wird Ed Sheerans Lieblings-Pokémon Schiggy in Pokémon GO mit seinen charakteristischen Farben erscheinen. Spieler können außerdem einen speziellen Code einlösen, um einen exklusiven Avatar-Gegenstand in Pokémon GO zu erhalten, der Ed Sheerans „=“-Albumcover zeigt, das er während seines besonderen Auftritts trägt. Der spezielle Code lautet 4SQS6N359Y7NPCUW. Hilfe beim Einlösen bietet die Website von Niantic.