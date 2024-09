PolyCapture: Praktisches Aufnahme-Tool für macOS von deutschem Indie-Entwickler

Wer am Mac beruflich oder privat häufiger mit Videos und Audio arbeitet, wird sicherlich schon ein Aufnahme-Werkzeug in der Programmliste haben. Sollte dies noch nicht der Fall sein, lohnt jetzt ein Blick auf PolyCapture, das vom deutschen Indie-Entwickler Martin Lexow aus Aachen entwickelt und in den Mac App Store gebracht wurde.

PolyCapture (Mac App Store-Link) steht als kostenloser Download im deutschen Mac App Store bereit und kann ab macOS 14.5 oder neuer sowie bei rund 44 MB an freiem Speicherplatz auf den Mac geladen werden. Die Anwendung steht in englischer Sprache bereit und erfordert für die kompletten Aufnahme-Funktionen einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 3,99 Euro. In der Basisversion sind Aufnahmen mit einer Länge von bis zu drei Minuten möglich.

PolyCapture wird vom Entwickler als „Bildschirm-, Kamera- und Audiorecorder“ beschrieben, der Kameras, Mikrofone, Bildschirme und Anwendungen aufnehmen kann – einzeln oder auch gleich mehrere auf einmal. So können beispielsweise Webcams, Capture-Karten, iOS-Geräte, Mikrofone, ganze Bildschirme, bestimmte Bildschirmbereiche oder einzelne App-Fenster aufgezeichnet werden.

Die Kameraaufzeichnung unterstützt vollständig die in macOS integrierten Videoeffekte wie Porträtmodus, Studiolicht, Center Stage und Reaktionen (bei unterstützten Kameras). Mikrofonaufnahmen nutzen darüber hinaus bei unterstützten Mikrofonen die Echtzeit-Sprachisolierung von macOS, um Sprache durch die Reduzierung von Hintergrundgeräuschen zu verbessern. Bei der Bildschirmaufzeichnung können Apps im laufenden Betrieb ausgeschlossen werden, damit nichts die Aufnahme stört. Darüber hinaus lässt sich sogar ausschließlich der Ton des Bildschirms aufnehmen.

Aufnahme stoppt automatisch bei geringem Speicherplatz

Die Aufnahmen werden in branchenüblichen, weit verbreiteten Dateiformaten gespeichert, was eine hohe Kompatibilität und einfache Nachbearbeitung gewährleistet. Ein eigenes bevorzugtes Audio- oder Videoformat lässt sich allerdings bislang nicht festlegen. Mit dem integrierten Organizer kann man die erstellten Aufnahmen im Nachhinein bequem auffinden und verwalten. Besonders praktisch: Geht während der Aufnahme der interne Mac-Speicher zuneige, wird der Aufnahmevorgang automatisch gestoppt.

Die Aufnahmen und alle zugehörigen Metadaten, die mit PolyCapture kreiert werden, bleiben laut Aussage des Entwicklers offline auf dem Gerät: Die gesamte Verarbeitung findet auf dem Mac statt. Die Anwendung unterstützt zudem eine Steuerung über festgelegte Tastaturtasten, einen optionalen Dunkelmodus, einen Start direkt beim Hochfahren des Macs und einen Schnellzugriff über ein Icon in der Menüleiste des Macs.

Wer also beispielsweise Voiceovers, Podcasts, Interview, Musik, Kommentare, eine Vorlesung, Social-Media-Inhalte oder anderes aufnehmen und verwalten möchte, sollte sich PolyCapture auf jeden Fall genauer ansehen. Mit dem Kaufpreis von 3,99 Euro für die Vollversion unterstützt man darüber hinaus noch heimische unabhängige Entwickler.