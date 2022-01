Post & DHL App: Briefankündigung jetzt einfach aktivieren

Neu ist die Funktion nicht, aber jetzt kann sie noch etwas einfacher aktiviert werden: Die Briefankündigung. Ab sofort findet ihr dieses praktische Extra in der App Post & DHL (App Store-Link), die kostenlos auf iPhone und iPad geladen werden kann.

Was hat es mit der Briefankündigung auf sich? Im Prinzip ist die Sache ganz einfach erklärt: Jeder Brief wird in einem Sortierzentrum zur Adresserkennung automatisch „fotografiert“. Das Foto wird eigentlich nur von der Sortiermaschine genutzt, damit der Brief den richtigen Weg einschlägt. Genau dieses Foto von der Vorderseite des Briefes kann im Rahmen der Briefankündigung aber auch digital zu euch geschickt werden – so wisst ihr schon 1-2 Tage eher, was auf euch zukommt.

Um die Briefankündigung nutzen zu können, müsst ihr euch in der Post & DHL App zunächst mit eurem Konto anmelden und dann euren Namen und die Anschrift verifizieren. Dazu wird ein Brief mit einem Code an eure Adresse geschickt, so dass nicht einfach irgendjemand die Briefankündigung für euren Namen und eure Adresse aktivieren kann. Dieser Code wird dann nach dem Erhalt in der Post & DHL App eingegeben und die Briefankündigung final scharf gestellt.