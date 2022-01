Netflix Games: Arcanium Rise of Akhan und Krispee Street jetzt neu mit dabei

Netflix Games kann man bisher nur als nettes Extra ansehen, wenn man ein Abo beim Streaming-Anbieter abgeschlossen hat. Zum Start wurden nur 5 Spiele angeboten, die auch schon einige Jahre auf dem Buckel hatten. Nachdem man im Dezember weitere Spiele hinzugefügt hat, kann man ab sofort zwei neue Spiele angehen.

Mit diesem Roguelike-Strategie-Kartenspiel erwartet dich ein unvergessliches Open-World-Abenteuer, in dem du selbst die Helden zur Rettung der Welt Arzu auswählst. „Arcanium“ ist eine in einer Fantasiewelt mit menschenähnlichen Tieren angesetzte Sage über Gemeinschaft und Tapferkeit, in der Gut auf Böse und Magie auf Technologie prallen. Dieses ehrgeizige Einzelspieler-Strategie-Kartenspiel in einem Open-World-Setting kombiniert das Roguelike- mit dem Deckbuilding-Genre auf aufregend neue Weise. Stelle eine Gruppe von drei Helden zusammen und begib dich auf eine gefährliche Reise, um den Unheilsbringer Akhan zu besiegen und die Welt Arzu vor der Zerstörung zu retten. Doch es ist Vorsicht geboten: Sollte eines deiner Gruppenmitglieder der Verderbnis erliegen, wird dein Abenteuer ein frühzeitiges Ende finden.