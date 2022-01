Apple Arcade: Updates für vier Spiele veröffentlicht

In dieser Woche dürfen sich alle Fans von Bikini Bottom über eine ganz spezielle Neuerscheinung freuen: Nickelodeon Extreme Tennis (App Store-Link) wird am Freitag auf Apple Arcade veröffentlicht. Mit dabei, neben einigen anderen Stars des TV-Senders, ist natürlich auch Spongebob. Bevor das neue Spiel in zwei Tagen erscheint, wollen wir heute aber einen Blick auf einige Updates werfen.

Cut the Rope Remastered

Neues Rätsel-Futter für alle Fans des kleinen grünen Monsters: „Wach auf! Riechst du den Wald? Begleite Om Noms Familie auf einer Wanderung durch 9 neue Level und erkunde mit ihnen die Wildnis in einer aufregenden neuen Kurzgeschichte!“

Lego Star Wars: Castaways

Das Rollenspiel auf einem geheimnisvollen Planeten bekommt einige neue Möglichkeiten. Es gibt einen neuen Microfighter-Shop, in dem ihr euer eigenes kleines Raumschiff kaufen könnt. Zudem kann man im Friseursalon einen neuen Schnitt erhalten und neue Aktivitäten im sozialen Hub entdecken.

Legends of Kingdom Rush

Eine kleine Runde zwischendurch? Im neuen Schnellspiel-Arenamodus kann man unabhängig von den eigentlichen Abenteuern spielen. „Beweise dich als Legende, spiele Tägliche Herausforderungen und kämpfe um den ersten Platz auf unserer wöchentlichen Bestenliste“, heißt es vom Entwicklerteam.

Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat

Auch in diesem rhythmischen Spiel gibt es neue Inhalte. „8 neue Songs wurden hinzugefügt, darunter „Favorite Sounds of Taiko / Soshina feat. DON-chan“, ein Song zum 20. Jubiläum von Taiko No Tatsujin, gespielt von Soshina vom Comedy-Duo Shimofuri Myojo.“ Alles klar?