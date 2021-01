Professor Lupo – Ocean: Neues 2D-Puzzle-Adventure für iOS erschienen

Freunde von Puzzle-Abenteuern bekommen mit der Neuerscheinung Professor Lupo: Ocean (App Store-Link) ab sofort neues Futter im deutschen App Store geliefert. Das Spiel kann gratis auf iPhones und iPads geladen und über einen In-App-Kauf in Höhe von 3,49 Euro zur Vollversion hochgestuft werden. Der Download ist 1,4 GB groß und benötigt zur Installation iOS 11.0 oder neuer. Entgegen der Info im App Store gibt es auch eine deutsche Lokalisierung.

„Willkommen zu Professor Lupo: Ocean, dem Epilog zur Saga aus Professor Lupo and his Horrible Pets. Am Ende des ersten Spiels standen unsere Helden am Beginn einer äußerst langen Reise. Fünftausend Jahre später hat die Raumstation Aurora ihr Ziel erreicht. Wie sie im Meer versinken konnte und was mit der ganzen Besatzung passiert ist, muss der Klon, unsere neue Heldin, noch herausfinden.“

So heißt es hinsichtlich der Hintergrundgeschichte von Professor Lupo: Ocean in der deutschen App Store-Beschreibung. Die Entwickler von BeautiFun waren in der Vergangenheit bereits für den Titel Nihilumbra verantwortlich und haben Professor Lupo: Ocean nicht nur für iOS veröffentlicht, sondern auch zeitgleich für Android und die Nintendo Switch.

40 Level mit verschiedenen Herausforderungen

Der Spieler wacht in der Raumstation Aurora auf, die augenscheinlich in keinem guten Zustand ist. Die künstliche Intelligenz der Raumstation weist auf zahlreiche zu erledigende Aufgaben hin, um das Raumschiff zu reparieren. Es ist dann am Gamer, in insgesamt 40 Leveln herauszufinden, warum die Raumstation in einem so schlechten Zustand ist und was mit ihrer Crew passiert ist.

Während der Reise wird man von Ro the Furax begleitet, trifft auf verschiedene Arten von Aliens und lernt nach und nach, ihre Eigenschaften zu entschlüsseln, um sie zum eigenen Vorteil zu nutzen. Auch das Wasser, das in die Raumstation eingedrungen ist, spielt in einigen Leveln eine nicht unbedeutende Rolle. Die ersten Level von Professor Lupo: Ocean können kostenlos gespielt werden – wer danach Gefallen gefunden hat, kann im Hauptmenü des Spiels die Vollversion freischalten.