Reduzierte iTunes-Karten: Ab heute auch bei Lidl sparen

Ich wüsste ehrlicherweise nicht, wann ich zum letzten Mal eine iTunes-Karte zum vollen Preis gekauft habe. Auch wenn die Angebote längst nicht mehr so gut sind wie vor einigen Jahren, ich erinnere mich gerne an 25 oder 30 Prozent Rabatt zurück – ein paar Euro kann man auch heute noch sparen.

So etwa bei Lidl. Die Supermarkt-Kette bietet euch vom 28. September bis zum 4. Oktober einen Bonus in Höhe von 15 Prozent beim Kauf einer iTunes-Karte im Wert von 25, 50 oder 100 Euro an. Das Extra-Guthaben gibt es als zusätzlichen Code auf dem Kassenbon.

Aber nicht vergessen: Bereits ab Donnerstag gibt es bei Kaufland ein noch etwas besseres Angebot, denn dort wird euch bis zu 20 Prozent Bonus geboten. Den gibt es zwar nur auf die iTunes-Karte im Wert von 100 Euro, dafür bekommt ihr aber mal eben 5 Euro mehr Extra-Guthaben.