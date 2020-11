Reigns – Game of Thrones: Kartenspiel erneut günstiger zu haben

Auch wenn die achte und letzte Staffel von Game of Thrones bereits vor einiger Zeit über den Bildschirm flimmerte, ist das zugehörige Kartenspiel Reigns: Game of Thrones (App Store-Link) immer noch einen Blick wert. Aktuell lässt sich der Titel vergünstigt im deutschen App Store laden.

Die Entwickler von Devolver Digital haben den Kaufpreis um knapp 50 Prozent gesenkt und bieten Reigns: Game of Thrones ab sofort für 2,29 Euro statt für die bisher fälligen 4,49 Euro an. Der Download ist etwa 226 MB groß und benötigt iOS 9.0 oder neuer auf dem Gerät. Entgegen der App Store-Info ist auch eine deutsche Lokalisierung vorhanden.

Reigns: Game of Thrones reicht über die HBO-Serie hinaus und erkundet durch die feurige Vision von Melisandre verschiedene Zukunftsszenarien für Schlüsselfiguren. In der Rolle von Cersei Lannister, Jon Snow, Daenerys Targaryen geht es darum, die komplexen Beziehungen und feindlichen Fraktionen der Sieben Königreiche sorgfältig zu steuern. Man verwendet unbarmherzige Taktiken, um politische Rivalen zu überlisten und sie mit undurchdringlichem Charme zu besiegen. Man bewahrt dabei hoffentlich das Gleichgewicht und buhlt um die Gunst der Menschen, um seine Herrschaft zu verlängern und vielleicht eines Tages die Schrecken des kommenden Winters zu überleben.

Jede Entscheidung im Spiel hat Konsequenzen

Genau wie aus den bisherigen beiden Reigns-Teilen bekannt, wirkt sich auch in der Game of Thrones-Edition jede Entscheidung positiv oder negativ auf einzelne Bereiche des Königreichs aus. Bekommt die Kirche zu viel Macht, ist das Militär nicht mehr schlagkräftig genug oder geht einfach das Geld aus – dann ist auch die Spielrunde vorbei und man muss es danach noch einmal versuchen.

Auch wenn die Grafik in Reigns: Game of Thrones im Cartoon-Stil gehalten ist, fühlt man sich sehr schnell in der Serie zuhause. Alle Charaktere sind sofort zu erkennen – nicht nur optisch, sondern auch anhand ihres Verhaltens. Hier kann man den Entwicklern wirklich nur ein Lob aussprechen. Gleichzeitig hat man auch die Chance, seine Fantasie spielen zu lassen und ganz eigenen Szenerien zu entwickeln – wer hätte gedacht, dass Sansa Stark und Jaime Lannister jemals heiraten würden.

Wie immer gilt auch bei diesem Angebot: Wir können nicht sagen, wie lange die Entwickler die Reduzierung beibehalten. Solltet ihr Interesse an diesem Spiel haben, ist ein zügiger Download angeraten. Und falls ihr Spaß an Reigns gefunden habt, könnt ihr euch auf das neue Reigns: Beyond freuen, dass am 6. November bei Apple Arcade erscheint.