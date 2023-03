ryd: Update macht Nutzung als Gast möglich

Im Januar haben wir euch schonmal die Tank-App ryd vorgestellt, mit der ihr schnell und einfach Tankstellen und Tankpreise vergleichen und euren Tankvorgang bequem per App bezahlen könnt. Nun hat die praktische App ein Update bekommen, das es ermöglicht, die meisten Funktionen auch ohne Account zu nutzen.

Ich bin ja ein Fan davon, wenn ich Apps nutzen kann, ohne ein entsprechendes Konto anlegen zu müssen. Klar, manchmal geht es nicht anders oder ist gar zwingend notwendig, aber wenn Entwickler ihre Apps so konzipieren, dass ich sie auch ohne Account nutzen kann, ist das für mich persönlich immer ein großer Mehrwert.

Die Tank-App ryd hat nun ein solches Update bekommen, das genau diese Nutzung als „Gast“ möglich macht. Ab sofort gelangt ihr auf die Karte und zu den Tankpreisen, ohne euch vorher registrieren zu müssen. Auch das Bezahlen eures Tankvorgangs mit Apple Pay geht nun ohne Nutzerkonto.

Über 100 Tankstellenmarken sind in ryd gelistet, darunter ARAL, Hoyer, SB und HEM. Ihr könnt die Preise der entsprechenden Tankstellen vergleichen und findet so unterwegs schnell und einfach den günstigsten Anbieter. Über eine Filterauswahl könnt ihr euch außerdem auf der Karte auch nur die Tankstellen anzeigen lassen, die die Zahlung per App akzeptieren.

Ryd könnt ihr gratis im App Store herunterladen. Für den Betrieb braucht ihr ein iPhone, auf dem mindestens iOS 14 läuft.