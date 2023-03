Apple Frames 3.1.1: Praktischer Kurzbefehl jetzt noch flexibler nutzbar

Kurzbefehle auf dem Mac, iPhone und iPad zu nutzen kann im Alltag eine echte Erleichterung darstellen. Bei mir sind es beispielsweise HomeKit-Szenen, die per Sprachbefehl gestartet und beendet werden, mein Roborock-Saugroboter, der bestimmte Räume auf meinen Befehl hin reinigt, oder auch das Sichern von App-Icons für meine Arbeit bei appgefahren.

Der Entwickler Federico Viticci hat nun für seinen Kurzbefehl Apple Frames ein kleines neues Update veröffentlicht, das die Aktion auf Version 3.1.1 anhebt. Mit diesem ist es möglich, erstmals einen Ausgabebefehl & Passthrough zu verwenden. Mit diesem Ausgabebefehl für die Apple Frames API kann man ein gerahmtes Bild aus einer beliebigen Quelle erzeugen und das Ergebnis einfach als native Bildvariable an die nächste Aktion in einer Verknüpfung übergeben. Der Entwickler berichtete dazu auch in seiner Kolumne in MacStories Weekly:

„Wenn du Apple Frames über eine Hilfsverknüpfung mit der Aktion ‚Verknüpfung ausführen‘ ausführst, erzeugt diese Aktion eine Ausgabevariable namens ‚Verknüpfungsergebnis‘. Wenn du Apple Frames als Funktion ausführst und es so in eine Funktion eines anderen Arbeitsablaufs verwandelst, kann es nützlich sein, die erzeugten Bilder als native Variable in anderen Aktionen der Verknüpfung zu verwenden. Das Problem ist, dass die Ausgabebefehle, die ich mit Apple Frames 3.1 gestartet habe, alle das ‚Speichern‘ der gerahmten Bilder irgendwo beinhalteten, sei es in Dateien oder in der Systemzwischenablage. Dies ist mit dem &passthrough-Ausgabebefehl, den ich Apple Frames 3.1.1 hinzugefügt habe, nicht mehr der Fall. […] Wenn du die Apple Frames API mit diesem Befehl ausführst, werden gerahmte Bilder als native Ausgabe der Verknüpfung weitergegeben, die du als Variable an anderer Stelle in einer Verknüpfung, die Apple Frames aufruft, wiederverwenden kannst.“

Der Kurzbefehl Apple Frames erlaubt im Allgemeinen das Rahmen von vorhandenen Screenshots mit den entsprechenden Apple-Geräten. Vor der ersten Nutzung des Shortcuts hat man den Eingabe- und Ausgabeordner zu definieren, und kann dann beispielsweise schnell und einfach einen iPhone-Screenshot mit einem iPhone rahmen. Das fertige Bild wird dann als PNG-Datei im Ausgabeordner gespeichert. Mit dem neuen Passthough-Modus lassen sich die Screenshots dann auch direkt an andere Befehle weitergeben. Laut Entwickler Federico Viticci werden die folgenden Geräte-Rahmen unterstützt:

iPhone: 11, 8/SE, 12, 13, 14 in Mini/Standard/Plus/Pro Max-Größen

iPad Pro: 11″ und 12.9″, Modelle 2018-2022

iPad Air: 10.9″, Modelle 2020-2022

iPad mini: Modell 2021

Apple Watch: S4/5/6/7/8/Ultra

iMac: 24″ Modell 2021

MacBook Air: Modelle 2020-2022

MacBook Pro: Modelle 2021

Wer Interesse an Federico Viticcis Kurzbefehl hat, kann Apple Frames in der aktuellen Version hier herunterladen und über Apples Kurzbefehl-App auf dem Gerät installieren.