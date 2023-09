MultiButton-Kurzbefehl: Action Button des iPhone 15 Pro mit zwei Aktionen belegen

Wer ein iPhone 15 Pro oder Pro Max in den Händen hält, kann sich auch über den neuen Action Button freuen, der den bisherigen Stummschalter an der linken Seite des Geräts ersetzt. In Verbindung mit der Kurzbefehl-App gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Action Button zu belegen.

Der findige Redakteur und Podcaster Federico Viticci von MacStories spielte mit verschiedenen Ideen für den Action Button und kam auf den Gedanken: Wäre es nicht toll, wenn man statt nur eines Kurzbefehls mit demselben Druck auf den Action Button zwischen zwei Kurzbefehlen hin und her wechseln könnte? Gesagt, getan – Viticci kreierte seinen MultiButton-Kurzbefehl. Bei MacStories berichtet er:

„Mit MultiButton kannst du dem Action Button zwei separate Kurzbefehle zuweisen. Im Gegensatz zu anderen Lösungen, bei denen Sie die Kurzbefehle immer aus einem Menü auswählen musst, wechselt MultiButton automatisch zwischen zwei Kurzbefehlen, wenn du den Action Button mehrere Male kurz hintereinander drückst. Du brauchst keine Shortcuts aus einer Liste auswählen; drücke einfach den Action Button und MultiButton kümmert sich um alles.“

Die Kernidee hinter dem MultiButton-Kurzbefehl ist folgende: Wird der Action Button zum ersten Mal betätigt, wird ein primärer Kurzbefehl ausgeführt. Wenn man den Button innerhalb weniger Sekunden erneut drückt, wird ein sekundärer Kurzbefehl ausgeführt. Mit MultiButton kann man die Anzahl der Kurzbefehle, die man der Aktionstaste zuweisen kann, verdoppeln und so schneller und produktiver mit dem iPhone arbeiten.

Lädt und installiert man den MultiButton-Kurzbefehl zum ersten Mal, wird man aufgefordert, die beiden Namen der Verknüpfungen einzugeben, die man mit MultiButton ausführen möchte. In diesem Schritt ist es sehr wichtig, dass man die genauen Namen der Kurzbefehle eingibt, die man mit MultiButton ausführen möchte. Diese Shortcuts lassen sich später im MultiButton-Editor jederzeit ändern. Federico Viticci erklärt weiter:

„Wenn du MultiButton zum ersten Mal startest, wirst du möglicherweise auch aufgefordert, ihm die Erlaubnis zu geben, auf einen Ordner in iCloud Drive zuzugreifen und andere Verknüpfungen auszuführen. Der Zugriff auf Dateien/Finder ist notwendig, weil MultiButton eine Konfigurationsdatei (namens MultiButton.json) erstellen und ändern muss, die in iCloud Drive ⇾ Verknüpfungen gespeichert ist. Keine Sorge: MultiButton liest keine anderen Dateien und kontaktiert auch keine Server von Drittanbietern. Es muss lediglich einen Zeitstempel des letzten Mal, als du MultiButton verwendet hast, speichern.“

Zudem gibt es einige technische Details und Einschränkungen, die nicht unerwähnt bleiben sollen. Zunächst einmal kann man den Action Button nicht ein zweites Mal drücken, während der erste Kurzbefehl noch läuft. Man muss warten, bis die primäre Verknüpfung beendet ist. Unter iOS unterstützt Shortcuts nicht die gleichzeitige Ausführung von zwei Verknüpfungen über den Action Button. Man kann jedoch die erste Verknüpfung abbrechen – wenn sie über eine „Abbrechen“-Schaltfläche verfügt – und den Action Button erneut drücken; in diesem Fall wird die zweite Kurzbefehl auch dann noch ausgelöst, wenn man den ersten abgebrochen hat.

Alle Infos zum MultiButton-Kurzbefehl von Federico Viticci gibt es in seinem entsprechenden Artikel bei MacStories. Dort gibt es auch weitere praktische Kurzbefehle, die sich mit dem Action Button verwenden lassen. Den MultiButton-Kurzbefehl könnt ihr über diesen Link herunterladen.

Fotos/Screenshots: Federico Viticci/MacStories.