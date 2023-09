StoryWorld: KI-generierte Geschichten fürs Kinderzimmer?

Heute habe ich für euch einen Blick auf die App StoryWorld (App-Store-Link) geworfen, die mit KI-generierten Geschichten Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren begeistern will. Ich als Nutzer habe dabei die Möglichkeit, vorab bestimmte Parameter (z. B. Name und Alter des Kindes, das in der Geschichte vorkommen soll) zu definieren sowie einen Geschichtstyp und oftmals auch den Handlungsort auszuwählen. Dann tut die KI den Rest – und heraus kommt nach ziemlich langer Ladezeit eine hölzern klingende Geschichte, die jede Mama und jeder Papa mit etwas Fantasie besser erzählt hätte.

Bevor ich tiefer in die App-Kritik einsteige, möchte ich euch Aufbau und Gestaltung aber zunächst ein bisschen besser schreiben. StoryWorld ist tatsächlich sehr nutzerfreundlich aufgebaut und somit einfach zu bedienen. Zu Beginn müsst ihr einen Account anlegen, in dem dann alle von euch erstellten Geschichten gespeichert werden. Im Nachgang könnt ihr dann den Namen und das Alter des Kindes hinzufügen, das in der Geschichte vorkommen soll. Auch ein Avatar für das Kind lässt sich festlegen. Bei manchen Gesichtstypen könnt ihr außerdem weitere Charaktere hinzufügen.

Habt ihr diese wenigen Einstellungen vorgenommen, gilt es, einen Geschichtstypen zu wählen. Dabei könnt ihr euch entscheiden zwischen folgenden Typen:

Wissensgeschichten: Wenn euer Kind eine spezifische Frage hat, könnt ihr sie im Freitext-Feld eingeben und erhaltet dann eine KI-generierte Antwort in Geschichtsform

Interaktive Geschichte: Eine Geschichte, die aus mehreren Kapiteln besteht und bei der die Kinder den Fortgang der Geschichte durch ihre Entscheidungen beeinflussen können

Fan-Geschichte: Ihr wählt einen oder mehrere fiktionale Charaktere (ich habe es mit Prinzessin Zelda versucht), die dann die Hauptrolle in der generierten Geschichte spielen

Kreativ-Geschichte: In diesem Typus spielen eure Kinder die Hauptrolle. Ihr könnt Setting und Figur auswählen und erhaltet dann das erste Kapitel einer Geschichte, die auf Grundlage der gewählten Einstellungen generiert wurde

Gute-Nacht-Geschichte: Kurze Geschichten für die Zeit vorm Schlafengehen

Ladet ihr die App herunter, könnt ihr jeden Geschichtstyp einmalig kostenfrei testen. Danach müsst ihr pro Geschichte einen sogenannten „Zauberstern“ bezahlen. Diese kosten euch 1,49 Euro im 10er-Pack, 3,69 Euro für 25 Stück und 14,99 Euro für 100 Stück.

So, und nun zur App-Kritik.

Lausig lange Ladezeiten

Was nach Auswahl der gewünschten Parameter als erstes auffällt, ist die extrem lange Ladezeit, die die App benötigt, um eine Geschichte zu generieren. Im App-Text ist von „1-2 Minuten“ die Rede, in Wahrheit dauert es aber deutlich länger ehe eine Geschichte erzeugt ist und teilweise klappte es erst nach mehrmaligem Versuchen.

Das wichtigste an einer App, die Kindergeschichten beinhaltet, ist aber natürlich die Qualität und die Tauglichkeit der Geschichten für die Zielgruppe. Und hier äußere ich mich durchaus kritisch. Die Texte sind nicht nur hölzern und unmodern geschrieben und lassen zum Teil Satzzeichen vermissen, die wörtliche Rede markieren würden; es fehlt ihnen vor allem an Originalität und – ganz wichtig, wenn es um Kindergeschichten geht – an Herz und Authentizität.

Beim ersten Testlauf wusste ich noch nicht, dass es sich um KI-generierte Texte handelt, da ich die App-Beschreibung meistens erst nach dem ersten Test lese. Als meine erste Geschichte – die mit Prinzessin Zelda – endlich fertig war und ich sie lesen konnte, fragte ich mich unentwegt: „Wer hat das denn geschrieben? Das liest sich wie ein Text von einer KI.“ Tja, und so war es dann ja auch.

Erwachsene Leser dürften sofort merken, dass es sich um Texte handelt, die nicht von einem Menschen geschrieben wurden. Es gibt keinen einheitlichen Schreibstil und die Texte lesen sich stellenweise eher wie eine Inhaltsangabe und nicht wie eine richtige Geschichte. Von Originalität und Kreativität sind die Texte weit entfernt, die Figuren wirken platt. Hätte ein Mensch so ein Buch geschrieben und ich hätte es gekauft, ich hätte es sofort zurückgebracht.

Wirklich unterirdisch ist auch die „Hörbuch“-Funktion. Diese enthält eine Audio-Version der Geschichte, die von einer KI eingesprochen wurde. Dass es hier nicht weit mit richtiger oder auch empathischer Intonation her ist, dürfte auf der Hand liegen.

Bitte greift zu einem echten Kinderbuch

Und jetzt ein wichtiger Gedanke: Es gibt so viele tolle Kinderbücher, die – natürlich – von Autorinnen und Autoren stammen. Von Menschen also, die selbst mal Kinder waren und vielleicht sogar eigene Kinder haben. Die also wissen, was Kinder gerne hören und die gut erzählen können. Es braucht keine KI-basierte App, die einfach nur schlecht zusammengeschusterte Inhalte erzeugt, die für Centbeträge verkauft werden. Geht lieber in eine Buchhandlung – oder in einen digitalen Buchladen – und kauft euch Bücher, die von Menschen gemacht wurden. Im analogen Buchhandel können euch die Mitarbeitenden sogar beraten, wenn ihr nicht sicher seid, welches Buch für euer Kind passen könnte.

Ja, die App kann angeblich „personalisierte“ Geschichten erzeugen, in denen dann die Namen eurer Kinder auftauchen. Aber ganz ehrlich: Erinnert ihr euch noch daran, dass man sich als Kind beliebig in jede gut gezeichnete Figur hineinversetzen konnte – ob sie nun Harry oder Hermine oder eben Marlene hieß?