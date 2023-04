ChatGPT: Neuer Kurzbefehl bringt Chatbot-Integration zu iOS, iPadOS und macOS

Der Chatbot ChatGPT von OpenAI ist seit seiner Veröffentlichung zu Beginn dieses Jahres in aller Munde. Mittlerweile gibt es auch einige Anwendungen für iOS, iPadOS und watchOS, die Gebrauch von der Künstlichen Intelligenz machen, darunter die kürzlich von uns vorgestellte App Lori.

Federico Viticci von MacStories hat nun eine spannende neue Möglichkeit kreiert, um ChatGPT systemweit in iOS einzubinden, und zwar mittels eines Kurzbefehls. S-GPT („Shortcut-GPT“), so der Name des Kurzbefehls, verknüpft den Chatbot mit bevorzugten iOS-Funktionen und -Apps.

Das Ziel von S-GPT ist es, die Leistungsfähigkeit von ChatGPT zu nutzen und sie mit den nativen Funktionen von iOS, iPadOS, watchOS und macOS zu verbinden. S-GPT wird als „erweiterte Konversations-Verknüpfung“ beschrieben, die auf der ChatGPT-API basiert. Der Entwickler berichtet dazu:

„Ich wollte also mehr als nur einen einfachen Bot, um eine Unterhaltung mit ChatGPT in Shortcuts zu führen, ich wollte ein Tool erstellen, das ChatGPT-Antworten mit nativen iOS-, iPadOS-, macOS- und watchOS-Funktionen verbindet. Ich wollte ein auf ChatGPT basierendes Dienstprogramm erstellen, das hilft, deine Daten zu verarbeiten und Dinge auf deinem Computer zu erledigen, anstatt einfach nur Quizfragen zu beantworten oder Gedichte zu schreiben.“

Der Download und die Nutzung von S-GPT ist grundsätzlich kostenlos. Der Shortcut wird aktuell in der aktualisierten Fassung in v1.0.2 angeboten und benötigt die zusätzliche Installation des S-GPT Encoders, einem Hilfs-Shortcut. Vorausgesetzt wird zudem ein OpenAI-Account mit einer Pay-As-You-Go-Abrechnung, da es die kostenpflichtige Entwickler-API von OpenAI nutzt. Daher ist auch die Eingabe des eigenen API-Key von ChatGPT erforderlich. S-GPT wurde mit der neuesten ChatGPT-API entwickelt und kann sowohl mit ChatGPT 3.5 als auch – sofern der Zugang bereits vorhanden ist – mit der ChatGPT 4-API verwendet werden.

Hat man den Kurzbefehl samt Helper-Shortcut geladen und den eigenen API-Key eingegeben, lässt sich S-GPT sowohl text- als auch sprachbasiert verwenden. Federico Viticci hat mehrere native Integrationen für iOS, iPadOS und macOS geschaffen. Diese Optionen sind mit dem Kurzbefehl möglich:

Safari-Freigabe: Wenn du eine Webseite für S-GPT freigibst, versucht es, sie für dich zusammenzufassen.

Wenn du eine Webseite für S-GPT freigibst, versucht es, sie für dich zusammenzufassen. Zwischenablage: Wenn du S-GPT bittest, irgendetwas mit dem Text in der Zwischenablage zu tun, wird ChatGPT den Inhalt der Zwischenablage deines Systems verarbeiten. Versuche, „Prüfe meine Zwischenablage auf Grammatikfehler“ oder „Fasse zusammen, was in der Zwischenablage ist“ zu fragen. Twigger-Wort: „Clipboard“.

Wenn du S-GPT bittest, irgendetwas mit dem Text in der Zwischenablage zu tun, wird ChatGPT den Inhalt der Zwischenablage deines Systems verarbeiten. Versuche, „Prüfe meine Zwischenablage auf Grammatikfehler“ oder „Fasse zusammen, was in der Zwischenablage ist“ zu fragen. Twigger-Wort: „Clipboard“. Terminerinnerungen und Kalender: S-GPT kann sich deinen Terminkalender ansehen und dir mit Hilfe von ChatGPT sagen, an welchen Tagen du zu beschäftigt bist. Versuche zu fragen: „Hilf mir mit meinem Zeitplan“.Trigger-Wort: „My schedule“.

S-GPT kann sich deinen Terminkalender ansehen und dir mit Hilfe von ChatGPT sagen, an welchen Tagen du zu beschäftigt bist. Versuche zu fragen: „Hilf mir mit meinem Zeitplan“.Trigger-Wort: „My schedule“. Live-Text: Du kannst S-GPT verwenden, um einen Text zusammenzufassen, der mit Hilfe von Apples Live-Text-Technologie aus einem beliebigen Bild in deinem Fotoarchiv extrahiert wurde. Dein Foto wird nicht an OpenAI gesendet – nur der Text, der lokal auf dem Gerät extrahiert wird. Versuche, „Live Text“ zu fragen. Trigger-Wort: „Live Text“.

Du kannst S-GPT verwenden, um einen Text zusammenzufassen, der mit Hilfe von Apples Live-Text-Technologie aus einem beliebigen Bild in deinem Fotoarchiv extrahiert wurde. Dein Foto wird nicht an OpenAI gesendet – nur der Text, der lokal auf dem Gerät extrahiert wird. Versuche, „Live Text“ zu fragen. Trigger-Wort: „Live Text“. Safari und URLs: Wenn ChatGPT Web-URLs als Teil seiner Antworten zurückgibt, bietet S-GPT dir die Möglichkeit, diese Links – auch mehrere auf einmal – in Safari als Tabs zu öffnen.

Wenn ChatGPT Web-URLs als Teil seiner Antworten zurückgibt, bietet S-GPT dir die Möglichkeit, diese Links – auch mehrere auf einmal – in Safari als Tabs zu öffnen. Quick Look, Dateien, Finder, Übersetzen und andere Exportaktionen: Wenn du deine Konversation mit S-GPT beenden und etwas damit machen möchtest, kannst du „Export chat“ sagen, um eine Liste von Aktionen zu erhalten. Dazu gehört die Möglichkeit, den gesamten Chat in die Zwischenablage zu kopieren, ihn in einer Textdatei zu speichern und ihn sogar mit der Apple-eigenen Funktion „Übersetzen“ in eine andere Sprache zu übersetzen. Standardmäßig werden Antworten, die in Textdateien exportiert werden, in iCloud Drive/Shortcuts gespeichert.

Wenn du deine Konversation mit S-GPT beenden und etwas damit machen möchtest, kannst du „Export chat“ sagen, um eine Liste von Aktionen zu erhalten. Dazu gehört die Möglichkeit, den gesamten Chat in die Zwischenablage zu kopieren, ihn in einer Textdatei zu speichern und ihn sogar mit der Apple-eigenen Funktion „Übersetzen“ in eine andere Sprache zu übersetzen. Standardmäßig werden Antworten, die in Textdateien exportiert werden, in iCloud Drive/Shortcuts gespeichert. Musik: S-GPT kann eine Wiedergabeliste in Apples Musik-App für jede von ChatGPT zurückgegebene Liste von Liedern erstellen. Solange es eine von S-GPT gelieferte Liste von Liedern gibt, kannst du S-GPT bitten, sie in eine Wiedergabeliste zu verwandeln, und du erhältst eine brandneue, echte Wiedergabeliste in der Musik-App. Frag zum Beispiel „Mach mir eine Wiedergabeliste mit 10 Emo-Songs aus den späten 2000ern“ oder „Ich möchte eine Wiedergabeliste mit den 15 besten Songs der Mitglieder von Boygenius“. Trigger-Wort: „Playlist“.

Da ChatGPT auch Songs nach Stimmung, Veröffentlichungsdatum, Stimmung und mehr finden und empfehlen kann, sind auch Anfragen wie „Ich fühle mich nostalgisch. Erstelle mir eine Wiedergabeliste mit 25 sanften Indie-Rock-Songs, die zwischen 2000 und 2010 veröffentlicht wurden, und sortiere sie nach Veröffentlichungsjahr, vom ältesten bis zum neuesten“ möglich. In seinem ausführlichen Artikel bei MacStories listet Federico Viticci noch weitere Anwendungsmöglichkeiten für den Kurzbefehl auf.