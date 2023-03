Lutec Pepper: Schöne Akku-Tischleuchte wird für nur 15,93 Euro verkauft

Die 21,8 Zentimeter hohe Akku-Tischleuchte Lutec Pepper wird gerade über den Lampen-Shop click-licht.de für nur 15,93 Euro abverkauft. Die Lampe kostet im Preisvergleich mindestens 40 Euro. Smarte Funktionen gibt es auch. Wir haben die Akkuleuchte ausprobiert.

Optisch finde ich die Lampe ansprechend, der Kunststoff wirkt nicht billig, sondern solide. Die Basis ist 12 Zentimeter im Durchmesser, nach oben hin läuft das durchsichtige Plastik schmaler zu. Die Hälfte ist durchsichtig, oberhalb gibt es eine Art Milchglas-Optik. Der LED-Leuchtkolben leuchtet durchgängig, wobei der untere Bereich heller beleuchtet wird. Ganz oben findet ihr eine kleine Gummischlaufe, an der ihr die Lampe aufhängen oder mitnehmen könnt.

In der Pepper-Lampe ist ein 3,7V 2200 mAh großer Lithium-Ionen Akku verbaut, der auch getauscht werden kann. Wer hier nach einem Ersatz sucht: Hier ist ein ICR18650 Spezial-Akku integriert. Die Basis ist mit vier Schrauben gesichert, zudem gibt es einen Gummiring, der für einen sicheren Stand sorgt und die Lampe gleichzeitig gegen Spritzwasser immun macht. Es gibt eine IP54 Zertifizierung, ein bisschen Regen kann der Lampe nichts anhaben und genau aus diesem Grund kann man die Tischleuchte auch Outdoor verwenden.

Die genaue Laufzeit hängt natürlich von der Farbeinstellung und Helligkeit ab. Über das mitgeliefert MicroUSB-Kabel könnt ihr den Akku innerhalb von 3,5 Stunden wieder voll aufladen. Die Pepper-Lampe liefert 200 Lumen und kann Weißtöne als auch Farben anzeigen. Die Weißtöne sind deutlich heller, Farben werden etwas dunkler dargestellt. Die Farbwiedergabe finde ich in Ordnung, über den Knopf an der Lampe selbst kann man zwischen vier Anzeigen wählen: Warmweiß, Kaltweiß, Warmweiß gedimmt und Gelb. Weitere Einstellungen sind nur per App möglich.

Mehr Farben per App steuern

Mit der Lutec-App bin ich nicht zum Erfolg gekommen, hier konnte ich die Lampe nicht koppeln. Über die Tuya-App wurde die Pepper-Lampe aber sofort erkannt und danach könnt ihr ein Weißton (2700 – 6500 Kelvin) und einen Farbton nach Wahl einstellen. Zudem könnt ihr auch die Helligkeit Prozentgenau justieren. Des Weiteren stehen Szenen zur Verfügung, die Farben durchschalten und wer möchte, kann auch eigene anlegen beziehungsweise die verfügbaren editieren. Unter anderem gibt es auch eine Art Kaminfeuer, bei der die Lampe Orange- und Rottöne anzeigt, gleichzeitig gibt es ein kleines Flackern. Beachtet: Beide Apps setzen eine Registrierung voraus.

Keine Anbindung an Alexa

Die meisten Produkte, die über die Tuya-App eingebunden werden können, lassen sich über den Tuya-Alexa-Skill auch mit Alexa steuern. Obwohl Alexa die Lampe nach der Verknüpfung erkannt hat, ist einer Steuerung leider nicht möglich. In der Alexa-App wird die Pepper-Lampe immer als offline angezeigt. Optional verkauft Lutec eine Voice Bridge, mit der man Alexa und Google nachrüsten kann. Davon würde ich persönlich aber absehen, für eine einzelne Lampe will ich nicht eine zusätzliche Bridge installieren.

Der Preis ist heiß

Optisch finde ich die Lutec Pepper ansprechend, die Verarbeitung ist in Ordnung, die Helligkeit eher für eine gemütliche Ambientebeleuchtung geeignet, die Farbwiedergabe okay und der austauschbare Akku lobenswert. Wenn euch das Gesamtpaket anspricht, könnt ihr aktuell bei click-licht.de für nur 15,93 Euro zuschlagen.