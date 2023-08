Satelliten-Notruf im iPhone: Familie auf Maui vor Waldbrand gerettet

Mit dem iPhone 14 hat Apple einen Notruf via Satellit eingeführt, mit dem sich Notdienste an Orten kontaktieren können, an denen es keine Mobilfunkverbindung gibt. Diese Funktion hat sich seit ihrer Einführung bereits als lebensrettend erwiesen und wird dies auch weiterhin tun. Anfang dieser Woche wurde eine Familie dank des iPhone-Notrufs via Satellit vor Waldbränden auf der hawaiianischen Maui gerettet, wie 9to5Mac berichtet.

Wie Michael J. Miraflor bei Twitter bzw. X berichtet, befanden sich die Cousine der Freundin seines Bruders und dessen Familie in einem Fahrzeug, als die Waldbrände „plötzlich um sie herum ausbrachen“. In dem weißen Lieferwagen befanden sich fünf Personen, aber keiner von ihnen konnte Hilfe rufen, da es in diesem Gebiet keinen Handyempfang gab.

Glücklicherweise besaß einer der Insassen ein iPhone 14: Dieser Umstand sorgte dafür, dass die Personen aus dem Feuer gerettet werden konnten. „Apple Emergency SOS war die einzige Möglichkeit, mit den Rettungskräften in Kontakt zu treten. Das hat ihnen buchstäblich das Leben gerettet“, so Miraflor.

Wenn ein iPhone 14-User den Notruf über Satellit auslöst, stellt das iPhone einige Fragen zur Situation, bis es eine Verbindung zu den Satelliten herstellt – das kann einige Minuten dauern. Dann werden all diese Informationen an Relaiszentren gesendet, wo Spezialisten im Namen des Anrufenden um Hilfe rufen. Das gesamte Protokoll kann auch mit den Notfallkontakten des Users geteilt werden, wie auch in diesem Fall geschehen.

Familie wurde nach 30 Minuten gerettet

Auf einem von Miraflor geteilten Screenshot lässt sich sehen, wie die Informationen an ein Relaiszentrum gesendet wurden. Der iPhone-Besitzer meldete, dass das Feuer „überall“ um ihn herum war und seine Sicht versperrt war. Das iPhone teilte dem Relaiszentrum und den Notfallkontakten automatisch den Standort des Benutzers mit. Als das Relaiszentrum alle Details erhielt, bestätigte ein Spezialist, dass die Feuerwehr über die Situation informiert worden war und dass die ersten Einsatzkräfte unterwegs waren. Die Familie wurde etwa 30 Minuten nach dem Hilfeersuchen erfolgreich aus dem Brand gerettet.

Such- und Rettungsdienste hatten Apples Satelliten-Notruf nach dem Erscheinen als „Game Changer“ bezeichnet. Mittlerweile war die iPhone 14-Funktion bereits für eine Reihe von Hubschrauberrettungen verantwortlich. Der Satelliten-Notruf ist derzeit in Deutschland, den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Irland, Österreich, Belgien, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und Portugal verfügbar. Das Feature funktioniert mit jedem iPhone 14 oder iPhone 14 Pro-Modell, solange man sich an einem Ort mit Satellitenverbindung befindet.